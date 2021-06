Do niedawna Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak chętnie chwalili się związkiem w mediach społecznościowych. Publikowali romantyczne zdjęcia i pokazywali, jak szykują się do przyjścia na świat swojego syna, któremu dali na imię Oliwier. Była uczestniczka "Top Model" na początku miesiąca zniknęła z Instagrama, co zaniepokoiło fanów. Magda po dłuższej nieobecności opublikowała nowe zdjęcie i widać, że rozwiązanie zbliża się wielkimi krokami.

Magdalena Stępień po miesiącu nieobecności wróciła na Instagram

Magdalena Stępień pokazała się w kwiecistej sukience, która podkreśliła jej ciążowe krągłości. Modelka jest w dziewiątym miesiącu ciąży i odlicza dni do porodu. Fotkę opatrzyła refleksyjnym wpisem i przy okazji podziękowała fanom za tak liczne wiadomości. Przyznała, że dobrze się czuje, a jej synkowi nie śpieszy się na świat.

Wczoraj to historia, jutro tajemnica, ale dziś to dar. Dziękuję za tak liczne wiadomości. Jest mi niezmiernie miło, że obcy mi ludzie tak się o mnie martwili. U mnie wszystko stabilnie i nadal w dwupaku. Oliwierowi nie śpieszy się do mamy - napisała.

Magdalena Stępień wróciła na Instagram Fot. Instagram/ magdalena___stepien

W komentarzach fani bardzo ciepło przyjęli powrót Magdy na Instagram. Nie zabrakło życzeń zdrowia.

Trzymaj się. Pamiętaj u każdego jest "coś". Nie ma idealnego życia. Zdrówka.

Miło cię znowu zobaczyć, Madziu.

Całe szczęście! Byłam wystraszona, jak zobaczyłam, że nie ma żadnych relacji i postów - czytamy.

Magda Stępień nie odniosła się do plotek o rozstaniu z Jakubem. Na początku miesiąca zniknęła z Instagrama, a piłkarz usunął ze swojego bio opis, w którym była oznaczona jego partnerka. Na profilu Magdy nie ma również wspólnych fotek z Jakubem.