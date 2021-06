Kim Kardashian nigdy nie ukrywała, że za jej wielką metamorfozą odnośnie wyczucia stylu stoi jej były mąż, Kanye West. To on na początku związku był głównym stylistą celebrytki. Teraz Kardashianka uchodzi za wyrocznię mody, a jej stylizacje są komentowane na całym świecie. Kim wyleciała na wakacje do Watykanu, gdzie zrezygnowała z konserwatywnego stroju. Jako singielka chciała podkreślić swoje najlepsze atuty, jednak w takim miejscu nie wypada zakładać aż tak odważnych stylizacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Kim Kardashian pokazała jak ćwiczy, ale czy jej trener aby na pewno jest kompetentny?

Shakira pierwszy raz na okładce "Vogue". Fani: To Shakira czy Mariah Carey?

Kim Kardashian w wulgarnej sukience z koronki zwierza Watykan

Kim Kardashian wiele razy udowodniła, że dla modnego wyglądu jest w stanie wiele wycierpieć. Niedawno wybrała się na wakacje do Watykanu, gdzie całkowicie zlekceważyła kodeks ubioru. Pokazała się w seksownej kreacji z białej koronki, która nie tylko odsłaniała ramiona, ale miała wycięcia na brzuchu i opinała jej słynne na całym świecie kształty. Do zestawu dobrała okulary przeciwsłoneczne i beżowe szpilki z cienkim paskiem.

Celebrytka postawiła na popularne naked dress, które są najczęściej wybierane na czerwony dywan, jednak nie na zwiedzanie siedziby najwyższych władz Kościoła katolickiego. Kim chyba zapomniała, że podczas wizyty w Watykanie, w szczególności w Bazylice św. Piotra, lub w Kaplicy Sykstyńskiej, obowiązuje surowy kodeks ubioru, którego muszą przestrzegać zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Według niego nie powinno się odsłaniać ramion, nosić szortów lub spódnic których długość sięga powyżej kolan, czy góry z głębokim dekoltem.

Kim Kardashian w seksownej kreacji zwiedza Watykan Fot. Forum/ Backgrid UK

Polscy piłkarze po Euro 2020 już wypoczywają na wakacjach

Kim w zwiedzaniu Watykanu towarzyszyła Kate Moss i jej córki Lila Grace. Modelki zdecydowały się jednak na mniej spektakularne kreacje i nie epatowały swoimi wdziękami tak jak Kim.

Jak wam się podoba włoska stylizacja celebrytki?