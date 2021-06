Choć biało-czerwoni podczas Euro 2020 do ostatniej chwili trzymali nas w napięciu, to ostatecznie odpadliśmy z turnieju. Polska drużyna przegrała 2:1 ze Słowacją, zremisowała 1:1 z Hiszpanią, a ostatni mecz ze Szwedami przegraliśmy 2:3. Po tej porażce Polacy wrócili do domu, a jeszcze przed ostatecznym rozstaniem spotkali się na plaży, gdzie bawili się do świtu.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska omal nie spóźniła się na mecz

Wakacje po Euro 2020. Lewandowski na Majorce, a Frankowski w USA

Wygląda na to, że nasza reprezentacja nie załamała się po przegranym turnieju. Wolny czas od rozgrywek ligowych i eliminacji do mundialu postanowili wykorzystać na wypoczynek. Urlopu nie dostał jedynie Przemysław Frankowski, który gra w amerykańskiej lidze i musiał wrócić do rozgrywek zaraz po powrocie z Euro 2020.

Gdzie wypoczywają pozostali piłkarze? Robert Lewandowski wraz z Anną i córkami stacjonuje na Majorce. Choć małżeństwo nie zdradziło nigdzie miejsca aktualnego pobytu, to wiemy, że niedawno zawodnik Bayernu Monachium kupił w tych okolicach posiadłość - wartą ponad 3,5 miliona euro luksusową willę.

Część piłkarzy nie wyjechała za granicę i odpoczywa w Polsce

Maciej Rybus wraz z żoną, Laną, wybrał upalną w tym okresie Turcję. Podobnie gorące klimaty uwielbia nasz najmłodszy zawodnik, Kacper Kozłowski. Piłkarz dodaje na InstaStories zdjęcia z egzotycznych wakacji, na które wybrał się z dziewczyną, Weroniką Rybakowicz. Para wypoczywa na greckiej wyspie Rodos.

Kto nie wyjechał za granicę? Wśród piłkarzy są też tacy, którzy odpoczywać wolą w ojczyźnie. Do grupy tych lokalnych patriotów zaliczyć można Piotra Zielińskiego, Jakuba Modera czy Tymoteusza Puchacza. Ci na social mediach niekiedy pokazują kadry ze swoich wakacji, nie brakuje zabaw z rodziną, spotkań z przyjaciółmi i relaksu nad wodą.