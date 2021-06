Fani Shakiry mają powód do dumy ze swojej idolki. Gwiazda po raz pierwszy pojawiła się na okładce "biblii mody" - magazynu "Vogue". 44-letnia piosenkarka z rozwianymi włosami i ubrana w stylową, czerwoną sukienkę marki Dolce & Gabbana zdobi meksykańskie wydanie publikacji. Fani artystki zdjęcie przywodzi na myśl lata 90.

Shakira pierwszy raz na okładce "Vogue". Fani pytają: To Shakira czy Mariah Carey?

Okładka meksykańskiego "Vogue" została opublikowana przez Shakirę na jej Instagramie. Kiedy fani mody zaczęli komentować ją na forach internetowych, posypały się same pozytywne komentarze odnośnie wyglądu wokalistki. Wielu z komentatorów przyznało, że gwiazda już dawno powinna znaleźć się na froncie prestiżowego magazynu. Nie zabrakło także opinii, że gwiazda wygląda łudząco podobno do Mariah Carey w latach 90.

Tak! Nareszcie! Ta okładka jest niesamowita. Shakira wygląda nieziemsko.

Bardzo w stylu Mariah Carey...

Momentalnie skojarzyło mi się z Mariah z okresu lat 90. Ta okładka i sesja przypomina amerykański "Vogue" z tamtego okresu. Meksykański "Vogue" wie, co robi.

Przypominając sobie look Mariah z jej pierwszego teledysku "Vision of Love", ciężko nie zauważyć podobieństwa ze stylizacją Shakiry w meksykańskim "Vogue". Długie, kręcone włosy, romantyczne spojrzenie, ciepły makijaż - to elementy, które łączą obie panie.

Podoba wam się okładka "Vogue" z Shakirą? Widzicie podobieństwo z Mariah Carey?