Nowy format randkowy "40 kontra 20" właśnie wystartował na antenie TVN7. Za widzami pierwszy odcinek telewizyjnego reality show. W tym programie to panowie mają wybór. Jest ich tylko dwóch, a kobiet aż dziesięć. Będą więc musiały ze sobą rywalizować o względy mężczyzn, bo to od nich zależy, którą z nich zaproszą do zamieszkania pod jednym dachem. Jednym z głównych bohaterów, który poszukuje idealnej życiowej partnerki jest Robert Kochanek, znany tancerz z "Tańca z gwiazdami". U jego boku tańczyły takie gwiazdy jak m.in. Joanna Liszowska, Joanna Koroniewska, czy Dorota Chotecka. Mimo sukcesów zawodowych wciąż nie znalazł towarzyszki życia. W nowym programie ma nadzieję na zmianę swojej sytuacji życiowej.

"40 kontra 20". Robert Kochanek powiedział, o jakiej partnerce marzy

Robert Kochanek udzielił ostatnio wywiadu w "Dzień dobry TVN", w którym zdradził, co jest dla niego ważne w kobiecie. Powiedział, że wiek nie ma dla niego znaczenia. Dlatego też mają u niego szanse panie z różną metryką, a takich w programie nie brakuje.

Lubię skromność, wbrew pozorom. I kąśliwy żart. Ważną cechą jest też powściągliwość. Jeśli mamy dużą wyrozumiałość względem siebie i potrafimy się komunikować, nikogo nie blokujemy i nie chcemy zmienić na siłę, to moim zdaniem jest szansa, że to przetrwa - powiedział o wymarzonym związku w rozmowie z "Dzień dobry TVN".

W programie także co nieco zdradził.

Kobiety bez pasji to jest totalna nuda. Musi być uśmiech, ten błysk w oku. Seks na pierwszej randce? Nie mówię tak, nie mówię nie - powiedział przed kamerami w "40 kontra 20".

Oprócz tego, że tańczy, Robert Kochanek jest także przedsiębiorcą. Prowadzi własną szkołę tańca "The Chance". Czy uda mu się znaleźć miłość w programie? W drugim odcinku dowiemy się, która z kobiet wywarła na nim pierwsze pozytywne wrażenie i którą zaprosi do zamieszkania w luksusowej willi. Program "40 kontra 20" emitowany będzie od poniedziałku do czwartku o 20:00 w TVN7 oraz na platformie Player.pl.