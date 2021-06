O tym, że ojcem księcia Harry'ego mógłby być James Hewitt, mówi się już od wielu lat, a to za sprawą ogromnego podobieństwa syna Diany do właśnie tego mężczyzny. Co więcej, nie było tajemnicą, że w małżeństwie Diany i Karola się nie układało, a oboje szukali pocieszenia w ramionach innych. Lady Di przez pięć lat spotykała się z wojskowym - Jamesem Hewittem.

Książę Karol nie jest ojcem Harry'ego?! Meghan Markle nalega na testy DNA

Podobieństwo księcia Harry'ego do kochanka księżnej Diany tylko podgrzewa atmosferę. Kilka miesięcy temu serwis Splashnews donosił, że książę Harry chciał wykonać w przeszłości test DNA, jednak wówczas zabroniła mu tego królowa Elżbieta II. Teraz gdy mieszka już w USA i nie pełni funkcji w rodzinie królewskiej, może sobie na to pozwolić. Co więcej, najbardziej namawia go do tego Meghan.

Zaczęła naciskać na Harry’ego, by poddał się testom. Uważa, że ta sprawa musi zostać wyjaśniona raz na zawsze. Gdyby okazało się, że James Hewitt jest prawdziwym ojcem Harry’ego, wszystkie ich problemy z rodziną królewską zostałyby rozwiązane - mówi osoba związana z parą.

James Hewitt, książę Harry eastnews

Tygodnik "Globe" poszedł o krok dalej i doniósł o dokumentach, które wyciekły z Pałacu Buckingham, które ujawniają, że książę Harry nie jest czystej krwi. Ponoć książę William o wszystkim wie, ale z szacunku do brata i zmarłej matki zdecydował się milczeć.

James Hewitt kilka lat temu w wywiadzie został wprost zapytany o to, czy jest ojcem księcia Harry'ego. Stanowczo stwierdził, że nie.

książę Harry, książę Karol GLOBE

Myślicie, że już niedługo sprawa się wyjaśni?

