Joanna Koroniewska nie ma najlepszego kontaktu z ojcem, który zostawił rodzinę, gdy aktorka była jeszcze mała. Aktorka bardzo szybko musiała wydorośleć. Po latach próbowała poprawić relacje z tatą, ale skończyło się to poważną kłótnią. Pojawiły się spekulacje, że jej ojciec pragnie odnowić kontakt z córką.

Trudne dzieciństwo Joanny Koroniewskiej

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor są bardzo rodzinni. Dla swoich córek, Janiny i Heleny stworzyli dom pełen miłości. Córki wiedzą, że mogą na każdy temat porozmawiać z rodzicami. Jednak dzieciństwo aktorki nie należało do najłatwiejszych. Joanna gdy miała 11 miesięcy została sama z mamą. Ich ojciec porzucił rodzinę i wyemigrował z Polski. Leszek Koroniewski ukrył przed panią Teresą, że ma żonę i spodziewa się dziecka. Ostatecznie rozwiódł się, jednak nigdy nie stanął na ślubnym kobiercu z mamą Joasi. Aktorka musiała szybko wydorośleć, mimo że miała świetne relacje z mamą, to w ich domu nie przelewało się. W bardzo młodym wieku podejmowała się różnych prac, by zasilić rodzinny budżet i usamodzielnić się.

Gdy aktorka kończyła studia, na nowotwór zmarła pani Teresa. Joanna sama musiała poradzić sobie z traumą. Wiedziała, że od teraz może liczyć tylko na siebie. Strata tak bliskiej osoby skłoniła ją w 2014 roku do wzięcia udziału w akcji „Kwiat kobiecości". Miała ona na celu nakłanianie kobiet do poddawania się regularnym badaniom cytologicznym. W późniejszym czasie aktorka próbowała porozumieć się z ojcem, jednak między nimi wywiązała się kłótnia, w wyniku której przestali się do siebie odzywać.

Leszek Koroniewski z pierwszego małżeństwa ma również syna Jacka, z którym także nie utrzymuje kontaktu. Mężczyzna nie był obecny na ślubie córki i nie poznał wnuczek. O życiu Joanny dowiaduje się z mediów. Ożenił się po raz drugi i z nową partnerką mieszka w Niemczech, gdzie doczekali się syna.

Joanna skupia się na swojej rodzinie, która jest dla niej najważniejsza. W jednym z wywiadów przyznała, że urodzenie dwóch córek uświadomiło jej, jak bardzo brakuje w jej życiu mamy.