W poniedziałek 28 czerwca w Colmar we Francji Robert Karaś rozpoczął rywalizację na dystansie pięciokrotnego Ironmana. Niestety partner Agnieszki Włodarczyk uległ wypadkowi, przez co musiał wycofać się z dalszego wyścigu. Do całego zdarzenia odniosła się jego ukochana.

REKLAMA

Robert Karaś miał poważny wypadek. "Wyleciałem z trasy"

Zobacz wideo Agnieszka Włodarczyk wzięła ślub?! Enigmatycznie tłumaczy, co się stało

Agnieszka Włodarczyk odniosła się do wypadku Roberta Karasia

Agnieszka Włodarczyk na wstępie wyjaśniła, że nie będzie pokazywać zdjęć z wypadku. Zamiast tego zamieściła fotkę ukochanego, który siedzi obok basenu, tyłem do obiektywu. Przypomniała jego sukcesy i napisała, że jest niezwykle dumna z partnera. Dodała też, że jest wdzięczna teamowi Roberta Karasia za to, że zaopiekował się nim po wypadku. Jak zaznaczyła, dobrego słowa nie może powiedzieć o organizatorach całego przedsięwzięcia.

Z Waszej strony było mega zawodowstwo, co innego mogę powiedzieć o organizatorze zawodów niestety. Zupełnie tak, jakby robił to pierwszy raz w życiu i nie wiedział, że w nocy na polnej drodze szczególnie, jak leje deszcz nic nie widać! Trasa wąska i wyboista, a i zdarzało się, że traktor z boku wyjechał. Inaczej wyobrażałam sobie warunki, w jakich bije się rekordy świata. O braku jakiejkolwiek karetki, czy pomocy medycznej na miejscu nie wspomnę. Jak dla mnie skandal, ale (sorry za wyrażenie) - walić to! - napisała.

Na koniec jeszcze raz podziękowała wszystkim za wsparcie i dodała, że czeka na partnera, bo przed nimi duże wyzwanie. Przypomnijmy, że Włodarczyk i Karaś już wkrótce po raz pierwszy zostaną rodzicami.

Lecimy dalej i nie przejmujemy się rzeczami, na które nie mamy wpływu. I tak pokazałeś, że król jest jeden. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Wracaj do nas powolutku, bo tutaj czeka na Ciebie większy challenge- dodała aktorka.

W sieci nie brakuje życzeń zdrowia dla Roberta Karasia, do których oczywiście się przyłączamy.

Agnieszka Włodarczyk chwali się dwoma wózkami dla dziecka. "Mechanizmy sztos"