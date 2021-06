Anna Lewandowska co rusz chwali się nowymi umiejętnościami, jakie nabywa Klara. Rodzina przebywa obecnie na wakacjach, ale czterolatka nie dostała wolnego m.in. od lekcji języka angielskiego, które odbywa zdalnie. Teraz "Lewa" pochwaliła się zdjęciem córki, która pozuje z plecakiem. Klara to prawdziwy przedszkolak.

Anna Lewandowska chwali się zdjęciem Klary. Pokazała więcej niż zwykle

Od kilku tygodni Anna Lewandowska z córkami przebywa na słonecznej Majorce. Niedawno do rodziny dołączył także Robert Lewandowski, który rozpoczął wakacje po nieudanym występie reprezentacji Polski na Euro 2020. Konta Lewandowskich na Instagramie są wypełnione uroczymi kadrami i nagraniami ze wspólnego urlopu. Jeszcze w poniedziałek "Lewa" uwieczniła Klarę w czasie sesji zdjęciowej, którą mała robiła tacie, a we wtorek to dziewczynka stała się bohaterką uroczego zdjęcia. Trenerka rzadko pokazuje ujęcia dzieci, na których możemy zobaczyć tak dużo.

Mój przedszkolak - napisała Anna Lewandowska.

Klara Lewandowska fot. annalewandowskahpba/Instargram

Przy okazji Anna Lewandowska pokazała nieco więcej przestrzeni w willi na Majorce. Na InstaStories opublikowała fotografię Klary i Laury, które bawią się w salonie. Na zdjęciu widać, że willa utrzymana jest w surowym i minimalistycznym stylu. Poza kącikiem do nauki, jest także zabawkowa kuchnia dziewczynek, a także jasny dywan i niski stół z czarnym błyszczącym blatem.

W tle widać natomiast fragment tarasu, na którym możemy dostrzec m.in. kącik wypoczynkowy. Fotografię zobaczycie w galerii nad tekstem.

Nie da się ukryć, że Anna i Robert Lewandowscy stworzyli na Majorce swój własny raj na ziemi, gdzie cieszą się błogim relaksem. Jak wcześniej wyliczyły media, willa na hiszpańskiej wyspie jest warta około czterech milionów euro.