Kilka lat temu Joanna Przetakiewicz mawiała: Kocham luksus z wzajemnością. Konsekwentnie dyrektorka kreatywna La Manii słowa dotrzymuje. W mediach społecznościowych dzieli się fotografiami luksusowych wakacji, eleganckich apartamentów, czy samochodów.

Joanna Przetakiewicz kupiła zabytkowe auto

Joanna Przetakiewicz jest fanką motoryzacji i drogich samochodów. Ostatnio pisaliśmy, że jest posiadaczką pięknego bentleya, teraz gwiazda pochwaliła się swoim małym, ale równie luksusowym porsche.

Zabytkowe porsche 911 w kolorze krwistej czerwieni jest nowym nabytkiem Joanny Przetakiewicz. Projektantka przyznała, że nie jest to samochód nowy i z racji tego, że jest w nim mało miejsca, nie jest to też auto na co dzień. Luksusowa bryka kosztuje fortunę, bo ok. 700 tys. złotych, ale prawdziwą fanka motoryzacji, jaką jest Joanna, mogła sobie pozwolić na taki zakup.

Przetakiewicz zdradziła w wywiadzie dla "Faktu", że kocha auta w stylu vintage. Ponadto projektantka uroczo przyznała, że zarówno ona, jak i jej nowo zakupione porsche mają tyle samo lat.

Kochamy ten samochód. Jest w moim wieku, ma dokładnie 53 lata. Styl vintage jest zawsze piękniejszy, niż nowy. O taki samochód warto dbać szczególnie, trzeba mu poświęcić trochę więcej czasu. Jest w nim bardzo mało miejsca, wiec nie jest to samochód na co dzień - powiedziała projektantka.

Pod swoim postem na Instagramie, prezentującym, jak wsiada do auta, Joanna Przetakiewicz napisała:

Kto chętny na przejażdżkę? Mam jedno wolne miejsce.

Chętnych było wielu. Któż by się nie skusił na przejażdżkę takim autem i w dodatku w takim towarzystwie.

Miłość do porsche 911 ostatnio wyznał też Tomasz Kammel, więc faktycznie coś musi być w tych samochodach.