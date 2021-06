W maju szersze grono publiczności usłyszało o zespole Maneskin. Wszystko za sprawą Konkursu Piosenki Eurowizji, podczas której reprezentowali Włochy. I jak się okazało, to był strzał w dziesiątkę, by wysłać ich jako reprezentantów, bo zostali zwycięzcami. Od tego czasu nie przestaje się o nich mówić. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się frontman grupy, Damiano David, który jak się okazuje, ma brata.

REKLAMA

Zespół Maneskin chciał oddać fanom swoją nagrodę. Nie bez powodu

Zobacz wideo Andrzej Piaseczny komentuje pocałunek panów z Maneskin. Apeluje do Czarnka

Damiano z Maneskina ma brata!

Damiano David w błyskawicznym tempie doczekał się rzeszy fanów i fanek, którzy po koncertach tłumnie podchodzą po pamiątkowe zdjęcia. Fotki wokalisty zalały niemal cały internet i TikToka, na którym nie brakuje kompilacji z najróżniejszymi zdjęciami Damiano. Fani skupiają się już nie tylko na jego talencie muzycznym, ale też na wyglądzie. Ci zachwyceni urodą Damiano mogą skakać z radości. Okazuje się, że przystojny wokalista, który rozkochał w sobie tłumy, może pochwalić się bardzo podobnym do siebie bratem!

Informacje o Jacopo można znaleźć głównie we włoskich mediach, choć i tak nie jest ich dużo. Wiadomo, że Jacopo jest starszym bratem Damiano, a różnica wieku, jaka ich dzieli to trzy lata. Z instagramowego profilu brata piosenkarza można wywnioskować, że jest fanem klubu piłkarskiego AS Roma. Jacopo ma nawet zdjęcie z Francesco Tottim, legendą tego klubu, a także ze swoim bratem. Na Instagramie Jacopo nie brakuje też fotek z jego partnerką, Alice. Para ponoć nawet jest zaręczona od czterech lat.

W tym momencie profil brata Damiano obserwuje nieco ponad 15 tysięcy osób. Być może zaraz przybędzie obserwatorów, jak tylko fani odkryją jego profil. Uważacie, że Jacopo i Damiano są do siebie podobni? Więcej zdjęć przystojnego brata znajdziecie w naszej galerii.

Damiano David z zespołu Maneskin przyłapany przez paparazzi. Zaszalał z koszulką