Odkąd medialna kariera Karoliny Gilon nabrała tempa, modelka coraz częściej mierzy się z komentarzami dotyczącymi jej wyglądu. I chociaż na co dzień stara się nie reagować na wszelkie uszczypliwości, tym razem nie potrafiła przejść obojętnie obok artykułu, który pojawił się w dzienniku "Fakt". Tekst nawiązywał do stylizacji, w której Karolina Gilon zawitała na festiwalu w Sopocie oraz sugestywnie odnosił się do - jak to ujęła sama modelka - "fałdki" na jej brzuchu. Opublikowano bowiem zbliżenia zdjęcia wykonanego podczas imprezy, na którym dokładnie widać tę część ciała, która pozostawała niezasłonięta. Zdegustowana modelka postanowiła poruszyć tę kwestię na Instagramie zamieszczając na InstaStory obszerny materiał wideo oraz post dotyczący samoakceptacji.

REKLAMA

Dlaczego Karolina Gilon i Maciej Dowbor wręczyli nagrodę dla Maneskin po polsku?

Zobacz wideo Karolina Gilon przechodzi na dietę

Karolina Gilon odniosła się do krytyki swojego wyglądu. Wiadomo, dlaczego nie chciała milczeć w tej sprawie

Jak zdradza nam pracownik Polsatu Karolina Gilon przejęła się opublikowanym artykułem. Modelka postanowiła wykorzystać go jako przykład i zaapelować do internautów o to, by na pierwszym miejscu stawiali przede wszystkim swoje samopoczucie.

Ona się bardzo tym przejęła, bo naprawdę wyglądała super i bardzo intensywnie się przygotowywała do tego Sopotu - mówi nam pracownik Polsatu.

Cała sytuację postanowiła jednak wykorzystać, by zwrócić się do fanów z ważnym apelem.

Właśnie postanowiła to wykorzystać w jakiś lepszy sposób, by zaapelować do innych, zawalczyć o zmianę w sposobie mówienia o urodzie - mówi nasz informator.

Karolina Gilon: Do chole*y, jak ja mam wyglądać, żeby każdy inny człowiek był z tego zadowolony?

I tak na InstaStories Gilon pojawiła się jej kilkuminutową wypowiedź. Modelka rozpoczęła od zwrócenia uwagi na to, że nikt z nas nie jest idealny, a ciągłe wytykanie niedoskonałości może mieć opłakane konsekwencje, szczególnie w przypadku młodych osób.

Czy tego dnia naprawdę nie było ciekawszych tematów do poruszania niż moja fałdka na brzuchu? Nikt z nas nie jest idealny, każdy z nas ma jakieś mankamenty, gorszy moment w swoim życiu, nie zawsze jest w formie... nie jestem w stanie zawsze być "idealną. (...) Myślę, że większość dziewczyn i facetów też się źle czuje w swoim ciele, właśnie przez ten hejt, który istnieje w sieci. Od tak każdy sobie może kogoś oceniać i krytykować... i co? Latem mam chodzić w za długich spodniach i koszulach, tylko dlatego, że moje ciało nie jest w danym momencie idealne? Przez takie rzeczy powstają depresja i kompleksy, a ludziom czasem nie chce się wychodzić z domu, dlatego, że źle się czują w swoim ciele... - mówiła.

Następnie wyznała, że niezależnie od tego, czy waży mniej czy też więcej, zawsze znajdzie się ktoś, komu taki stan rzeczy nie będzie odpowiadał.

Jak byłam za chuda, to było źle i pisali, że wyglądam jak chora, jak trochę przytyłam to też źle, bo wystaje mi fałdka. To do chole*y jak ja mam wyglądać, żeby każdy inny człowiek był z tego zadowolony?

Na koniec Karolina Gilon podkreśliła, że choć dla niej słowa krytyki niewiele znaczą, to jednak obawia się, że takie postępowanie może odbić się na młodszych pokoleniach. Właśnie dlatego postanowiła poruszyć ten temat w kontekście ruchu body positive.

Karolina Gilon i Maciej Dowbor wkurzyli fanów Maneskin. "Po prostu wstyd!"

Młode dziewczyny, które słyszą takie rzeczy latem nigdy nie rozbiorą się do bikini, bo mają jakąś fałdkę. Ja jestem bardzo za body positive, oczywiście nie chodzi o to, żeby się tym tłumaczyć, ale w życiu nie jest najważniejsze to, jak wyglądamy, tylko żebyśmy byli zdrowi i dobrze się czuli. Ja w swoim ciele czuję się świetnie i właśnie dlatego je odsłaniam, nawet jak mam kilka kilogramów więcej, to mam to w nosie.

Modelka życzyła wszystkim internautom przede wszystkim zdrowia oraz tego, by zawsze czuli się dobrze sami ze sobą.