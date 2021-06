Klaudia Halejcio ostatnie tygodnie tygodnie spędziła w domu. Aktorka dochodzi do siebie po wyczerpującym porodzie, a całą swoją uwagę poświęca opiece nad córką. Dlatego częściej niż kiedyś publikuje posty oraz relacje wprost ze swoich czterech kątów. Obserwatorzy, którzy na bieżąco śledzą poczynania aktorki, zapewne zauważyli już, że w kwestii wystroju wnętrz stawia raczej na styl minimalistyczny. Wnętrza są uporządkowane, jasne i przede wszystkim przestronne. Ponadto idealnie komponują się z ogromnymi, przeszklonymi oknami skierowanymi wprost na panoramę Warszawy oraz jej centralny punkt - Pałac Kultury.

I chociaż Klaudia Halejcio zazwyczaj raczy swoich obserwatorów tym zapierającym dech w piersiach widokiem, tym razem mieli oni okazję ku temu, by podziwiać go z zupełnie innej perspektywy. Aktorka postanowiła bowiem spędzić nieco czasu z Nel na tarasie, a moment ten uwieczniła, zamieszczając kilka zdjęć oraz nagrań na InstaStories. Z balkonu wciąż doskonale widać Pałac Kultury, jednak jest on nieco zasłonięty przez poprzedzające go budynki. Na podziw zasługuje natomiast sama powierzchnia tarasu, który przylega do apartamentu mieszczącego się w centrum Warszawy.

I choć przestrzeń jest bez wątpienia imponująca, to jednak Klaudia Halejcio nie zdecydowała się na jej szczególną aranżację, stawiając - podobnie jak w przypadku wnętrz - na styl iście minimalistyczny.

