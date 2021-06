Rodzina królewska słynie z tego, że za pomocą ubioru lub biżuterii przekazuje ukryte wiadomości. Czasami przekaz jest subtelny, innym razem royalsi wyraźnie chcą ogłosić coś światu. Tak się stało z naszyjnikiem księżnej Kate, który został jednym z jej ulubionych. Okazało się, że dosłownie zmienił życie wielu ludzi.

Księżna Kate i jej naszyjnik z monogramem

Księżna Kate w marcu 2020 roku przybyła do Galway w Irlandii. Poza publicznymi wizytami, odwiedziła fizjoterapeutkę, a po skończonej wizycie przebrała się w jej gabinecie. Ta podarowała jej naszyjnik z trzema złotymi kółeczkami z monogramem od małej, nikomu nieznanej marki All The Falling Stars. Projektantka biżuterii Aisling O'Brien wykonała na naszyjniku grawerunek. Były to inicjały trójki dzieci księżnej i księcia Williama. Kobieta jest z zawodu logopedą, a biżuterią zajmowała się wówczas dodatkowo, dorabiając do pensji. Nie sądziła, że wykonanie tego naszyjnika zmieni jej życie. Tak się stało, kiedy księżna Kate założyła go we wrześniu 2020 roku na imprezę Battersea Park w Londynie. Z dnia na dzień po tym wydarzeniu irlandzka projektantka otrzymała 500 zamówień z całego świata. Dziś odnosi prawdziwy sukces w branży jubilerskiej.

Okazuje się, że księżna Kate niemal nie rozstaje się z naszyjnikiem. Wybierała go na wiele mniej lub bardziej oficjalnych wyjść. Na każdym krążku znajduje się inicjał od pierwszego imienia jej dzieci. To nie jedyny taki naszyjnik w książęcej szkatułce. Kate nosi jeszcze inny złoty łańcuszek z jednym krążkiem, na którym wygrawerowane są inicjały jej pociech. Middleton zawsze kiedy chce podkreślić swoją rolę matki, zakłada któryś z tych naszyjników. To ważny przekaz dla osób, z którymi się spotyka.

Nie tylko ona stosuje specjalny przekaz poprzez błyskotki. Meghan Markle swego czasu nosiła łańcuszek z wygrawerowanymi literami "M" i "H", aby pokazać światu, że ona i książę Harry są oficjalnie parą.