Pies często jest nazywany najlepszym i bezinteresownym przyjacielem człowieka. Niestety w przeciwieństwie do zwierząt, ludzie nie zawsze zachowują się wobec nich fair. Wakacje nie sprzyjają tylko urlopom. Co roku właśnie w tym okresie do schronisk trafia większa liczba zwierzaków, które kolidują z wakacyjnymi planami ich właścicieli.

Wyrzucają psy podczas wakacji. Przeszkadzają im w urlopie?

Pies czy kot to nie zabawka. Kupując domowego zwierzaka, czy adoptując go, bierzemy odpowiedzialność za jego życie. Niestety podczas wakacji nie zawsze jest z kim zostawić domowego pupila, co ku przerażeniu często wiążę się z najgorszym posunięciem, czyli pozbyciem się "problemu". Latem co roku rośnie liczba zwierząt porzuconych przez właścicieli, co potwierdza pracownica Fundacji dla Szczeniąt Judyta.

Niestety w okresie wakacyjnym wzrasta liczba porzucanych psów. Jest to trend, który utrzymuje się od lat. Wyjątkiem był rok ubiegły, ponieważ ze względu na lockdown ludzie po prostu nie planowali wyjazdów. Tegoroczne wakacje jeszcze się na dobre nie rozpoczęły, a już spływa do nas co najmniej dwa razy więcej próśb o pomoc znalezionym psiakom - mówi Sylwia Polczyńska z Fundacji w rozmowie z Plotkiem.

Techniki porzucania zwierząt od lat również się nie zmieniają.

Zazwyczaj więc właściciele (bo nie odważymy się nazwać ich opiekunami) po prostu wywożą swoje zwierzęta i zostawiają w obcym, oddalonym od domu miejscu. Niektórzy puszczają psy luzem, w lesie lub bliżej osad czy wsi. Inni przywiązują psy. Jeszcze inni wybierają pobocza ruchliwych tras. Każdy z tych sposobów niesie ze sobą katastrofalne skutki - dodaje.

Agnieszka Włodarczyk ma pomysł, jak z tym walczyć

Agnieszka Włodarczyk już wkrótce zostanie mamą. Aktorka ma również wielkie serce do zwierząt, a w przeszłości zaadaptowała również psa. W rozmowie z Plotkiem ubolewa nad tym, że wobec właścicieli porzucających zwierzęta niewyciągane są żadne konsekwencje. Ma pewien pomysł, jak temu zaradzić.

Konsekwencje w stosunku do czynów są żadne i widzę, że to się nie zmienia, albo nie zmienia się spektakularnie. Działa mi to na nerwy nie ukrywam, bo ileż można o tym trąbić! Jeśli byłby przymus chipowania zwierząt, byłoby bardziej prawdopodobne, że Ci psychopaci byliby łapani. Tylko co dalej? Bez konkretnych kar pieniężnych (bo te niektórych bolą najbardziej) za znęcanie się nad zwierzętami nic się nie zmieni - mówiła aktorka.

Podobnego zdania jest również inny miłośnik zwierząt - Leszek Stanek. Jest przerażony, że pozbywanie się zwierzęcia na wakacje powoli staje się normą.

(...) Nie wiem, czy robią to z głupoty, braku wyobraźni czy z braku serca? Sprawa ta nie jest niestety żadnym precedensem, a stała się normą społeczną, na którą nie możemy wyrażać zgody. Brak czasu, czy chęci, aby dalej opiekować się zwierzakami, nie odbiera przecież nikomu możliwości wyboru w sytuacjach „awaryjnych". Zawsze znajdzie się inny człowiek lub jakaś instytucja, która z chęcią przejmie ten „obowiązek" na jakiś czas lub nawet w razie konieczności na stałe - mówi w rozmowie z Plotkiem.

Co zrobić z psem podczas wakacji?

Pies podczas wakacji nie jest żadną przeszkodą. Jeśli nie możecie zabrać go ze sobą, warto podpytać kogoś ze znajomych czy rodziny, kto mógłby się przez jakiś czas nim zająć. To nie powinno być takie trudne, ale jeśli faktycznie, nie znajdziecie nikogo odpowiedniego, warto spróbować hotelu dla psów.

I nie przesadzajmy z brakiem hoteli akceptujących zwierzęta. Jest ich wiele. Odpowiedzialny, kochający swoje zwierzę opiekun zawsze sobie poradzi. Są znajomi, rodzina, są hotele dla zwierząt, w których można pozostawić psiaka na czas nieobecności - dodaje Justyna z Fundacji dla Szczeniąt Judyta.

To oczywiście nieco droższa opcja, ale odpowiedzialna. W końcu nie ma nic gorszego niż porzucanie pupila przez tygodniowy urlop!