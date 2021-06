Natalia Klimas to polska aktorka znana m.in. z ról w takich serialach jak: "Barwy szczęścia" i "Pierwsza miłość". Pojawiła się także w zagranicznych produkcjach: "Plotkara" czy "Słyszeliście o Morganach?". Gwiazda w ubiegłym roku przeniosła się na Mazury. Mieszka tam z mężem Mikołajem oraz dwójką dzieci. Choć przyznała, że czasem tęskni za miastem, to widać, że kocha swój mazurski dom i świetnie go urządziła. Ostatnio pokazała metamorfozę niezagospodarowanego wcześniej holu.

Natalia Klimas pokazała dom na Mazurach. Jest boski!

Natalia Klimas apeluje do fanów, aby odnawiali stare meble

Natalia Klimas aktywnie działa w social mediach. Na Instagramie opowiada o urokach macierzyństwa i dzieli się z fanami kadrami ze swojego prywatnego życia. W sobotę na InstaStory gwiazda pochwaliła się aranżacją holu na piętrze. Postanowiła zagospodarować mało użytkowaną wcześniej część domu. Natalia zaprezentowała zdjęcia przed i po. Od razu zaznaczyła, że to jeszcze nie koniec metamorfozy wnętrza.

Czekam jeszcze na stolik kawowy, rozglądam się za jakimś pięknym albumem, ale już jest blisko.

Klimas w aranżacji holu postawiła na stonowane kolory. We wnętrzu dominuje krem, brąz i delikatna zieleń. Gwiazda zwróciła uwagę na retro fotele, które postanowiła odnowić. Wykorzystała okazję i od razu zaapelowała do followersów, aby dawali starym meblom nowe życie.

A te fotele kocham. Kupione na allegro, ledwo uratowane, bo były w opłakanym stanie. Słuchajcie, trzeba ratować stare meble, ich zaraz nie będzie, a co gorsza, zaraz nie będzie specjalistów od ich restaurowania.

Myślicie, że obserwatorzy posłuchają Natalii?