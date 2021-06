Według medialnych relacji, księżna Charlene przebywa od dłuższego czasu w Afryce, gdzie utknęła z powodu groźnej infekcji. Żona księcia Alberta w związku z chorobą nie będzie mogła uczestniczyć w obchodach dziesiątej rocznicy ślubu. Czujni obserwatorzy, którzy pamiętają zaślubiny pary i "najsmutniejszą pannę młodą świata", spekulują, że nieobecność Charlene na wspomnianych uroczystościach nie jest tylko nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności.

Kryzys w małżeństwie Księcia Alberta? Charlene dementuje

W związku z domniemaniami na temat kryzysu w związku książęcej pary, Charlene zdecydowała się na wydanie oświadczenia, w którym dementuje doniesienia prasy.

W tym roku po raz pierwszy nie będę z mężem w naszą rocznicę w lipcu, co jest trudne i zasmuca mnie. Jednak Albert i ja nie mieliśmy innego wyjścia, jak tylko postępować zgodnie z instrukcjami zespołu medycznego, mimo że jest to niezwykle trudne - napisała.

Związek Charlene i Alberta już od początku naznaczony był kontrowersjami. Książę podobno zdradzał swoją narzeczoną z wieloma partnerkami. Charlene chciała uciec z Monako tuż przed ślubem, jednak została zatrzymana na lotnisku. To nie pierwsza monakijska książęca para, która ma problemy w związku. Media spekulują, że to wszystko za sprawą klątwy ciążącej na rodzie Grimaldich.

Klątwa na rodzie Grimaldich przyczyną niepowodzeń monakijskich książąt

Winowajcą klątwy ma być praprzodek Grimaldich, Rainier I. Według legendy, wszystko zaczęło się w XIII wieku, kiedy przodek Alberta udał się do księstwa Monako. Tam, pod przykrywką zbłąkanego wędrowca z Jerozolimy, zjednał sobie mieszkańców, by potem wszystkich zamordować. No, prawie wszystkich, ponieważ darował życie pięknej księżniczce. Tutaj w historii pojawiają się zgrzyty - według jednej wersji Rainier zamurował dziewczynę w jednej z komnat, zaś według drugiej uprowadził i zgwałcił księżniczkę. Koniec legendy jest jednakowy dla obu wersji: znieważona kobieta rzuciła na ród Grimaldich klątwę, zapowiadając, że żaden potomek Rainiera nie zazna szczęścia w miłości.

To tej legendzie przypisuje się niepowodzenia monakijskiego rodu. Nie tylko Charlene i Albert nie znaleźli pełni szczęścia, niepowodzenie dotknęło też matkę księcia, Grace Kelly, która zginęła w tragicznych okolicznościach. Również siostry Alberta, Karolina i Stefania, mają za sobą burzliwe przeżycia, nie tylko miłosne.

Wierzycie w klątwę nałożoną na ród Grimaldich?