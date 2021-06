Angelina Jolie po rozstaniu z Bradem Pittem nie spotykała się z żadnym mężczyzną, choć media chętnie kreowały jej kolejne romanse. Pisano m.in., że spotyka się z Nicholasem Cagem tylko dlatego, że jej były mąż go nie cierpi. Okazuje się jednak, że stara miłość nie rdzewieje. Aktorka wróciła do byłego męża, Jonny'ego Lee Millera.

REKLAMA

Zobacz wideo Angelina Jolie powraca w niesamowitej roli. "Czarownica 2" już niebawem w polskich kinach

Angelina Brad znowu przeciwko sobie w sądzie. Walczą o willę, apartament i zamek

Angelina Jolie spotyka się z byłym mężem

Angelina Jolie nie tak dawno obchodziła 46. urodziny. Z tej okazji zaplanowała razem z sześciorgiem swoich dzieci wycieczkę na Manhattan, rodzinne zakupy i wizyty w muzeach. Przy okazji spotkała się też ze swoim pierwszym mężem, Jonnym Lee Millerem.

Jonny Lee Miller jest 48-letnim aktorem, zagrał m.in. w filmie "Trainspotting", teraz zaś rozpoczyna prace na planie przedostatniego sezonu "The Crown", gdzie wcieli się w rolę premiera Wielkiej Brytanii. Angelina Jolie poznała go na planie filmu "Hakerzy". Para pobrała się w 1996 roku, a już po kilkunastu miesiącach ogłosiła rozstanie. Jak widać - nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa w kwestii swojego związku.

Angelina została zauważona przez paparazzi w połowie czerwca, gdy wchodziła do budynku, w którym mieszka Jonny na Brooklynie. Niosła wówczas butelkę wina. Media donosiły, że dołączył do niej jej 12-letni syn Knox, a potem razem wrócili do hotelu. Kilka dni później znowu odwiedziła dom byłego męża z Knoxem i jego bratem Paxem.

Podobno Angelina jest zachwycona, że jej dzieci, a zwłaszcza Pax, nawiązują dobry kontakt z Jonnym. W jednym z wywiadów wspomniała, że małżeństwo z nim przyszło zbyt wcześnie, kiedy oboje nie dojrzeli jeszcze do poważnych związków.

Wszystko sprowadza się do wyczucia czasu. Uważam, że był najlepszym mężem, jakiego może sobie wymarzyć dziewczyna. Zawsze będę go kochała, ale byliśmy po prostu za młodzi - powiedziała.

Aktorka w rozmowie z The Daily Mail powiedziała, że nie wyklucza wspólnej przyszłości z Johnnym.

Jonny i ja nigdy się nie kłóciliśmy i nigdy się nie skrzywdziliśmy. Naprawdę chciałam być jego żoną… istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że kiedyś w przyszłości moglibyśmy się ponownie pobrać - wyznała aktorka.

Brad Pitt otrzymał prawo do wspólnej opieki nad dziećmi. Czy to koniec sądowej batalii?

Jonny Lee Miller, podobnie jak Angelina, rozwiódł się niedawno z aktorką Michele Hicks. Skoro teraz oboje są wolni, to jest szansa, że po latach ponownie będą razem.