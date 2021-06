27 czerwca w Los Angeles odbyła się gala BET Awards 2021. Jednym z najbardziej zaskakujących momentów wieczoru było pojawienie się podczas występu Offseta Cardi B, która ogłosiła swoją drugą ciążę. O dostarczenie materiału dla serwisów plotkarskich zadbała także Zendaya. Gwiazda postanowiła oddać bowiem hołd Beyonce i założyła tę samą sukienkę, którą wokalistka Destiny's Child miała na sobie w 2003 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Księżna Meghan przytuliła Beyonce na premierze Króla Lwa

Irena Kamińska-Radomska zakazała mężczyznom krótkich spodenek. Dostała odpowiedź

Zendaya na BET Awards pojawiła się w tej samej sukni, co Beyonce w 2003 roku. Kto wyglądał lepiej?

Beyonce w 2003 roku pojawiła się na gali BET w dniu premiery swojej pierwszej solowej płyty "Dangerously In Love". Wykonała wówczas kawałek "Crazy In Love", który do dziś jest jednym z jej największych przebojów. Temu wystąpieniu, które symbolicznie było narodzeniem solowej kariery Beyonce, postanowiła złożyć hołd Zendaya. Wokalistka ubrała łudząco podobną suknię, którą w 2003 roku miała na sobie Queen B. Aktorka wrzuciła post na Instagram, który opatrzyła wymownym opisem:

Crazy in love - czytamy.

Kreacje nie są jednak identyczne - suknia projektu Versace dla Beyonce była o wiele krótsza niż wersja Zendayi. Za to odświeżenie odpowiada stylista i architekt wizerunku Law Roach, który inspirował się archiwami włoskiego domu mody. Jego wysiłek się opłacił, a Zendaya po raz kolejny podbiła serca internautów. Fani gwiazdy byli wniebowzięci stylizacją:

Szczena mi opadła. Jesteś boska.

Boże, miej litość. Wyglądasz obłędnie.

Wygrałaś całą galę BET.

Kto według was wyglądał lepiej - Beyonce czy Zendaya?

Komarnicka-Klynstra w rodzinnej podróży kamperem. Jak wygląda taki wypad z dziećmi?

ZOBACZ TEŻ: Cardi B jest w drugiej ciąży! Radosną wiadomość ogłosiła podczas występu na scenie