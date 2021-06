Paulina Sykut-Jeżyna od lat spełnia się w roli przykładnej żony oraz szczęśliwej matki. Gwiazda strzeże jednak wizerunku córki i nie publikuje na Instagramie zdjęć, na których można byłoby dostrzec twarz dziewczynki. W wywiadzie z Plotkiem nieco otworzyła się na jej temat. Różna ma ponoć wielki talent.

REKLAMA

Zobacz wideo

Paulina Sykut-Jeżyna nie pokazuje córki. Nam o niej mówi. "Ma słuch". Zadebiutuje w "The Voice Kids"? [PLOTEK EXCLUSIVE]

Nasz reporter spotkał się z Pauliną Sykut-Jeżyną za kulisami polsatowskiego SuperHit Festiwalu. Okazuje się, że Róża odziedziczyła talent wokalny po mamie.

Śpiewa pięknie, melodyjnie, ma słuch i poczucie rytmu, więc na pewno jest uzdolniona muzycznie, wiem to od dawna. (...) Jestem mamą, która słucha i patrzy na dziecko z dużą wrażliwością, więc wyczuję, kiedy będzie odpowiedni moment, by chodzić z nią na zajęcia, bo to jest ważne, żeby dziecko czuło się dzieckiem jak najdłużej.

Póki co Różna nie będzie miała jednak okazji, by zaprezentować swoje zdolności w "The Voice Kids". Prezenterka nie zgodzi się na udział ukochanej pociechy w żadnym telewizyjnym programie.

Bardzo się cieszy [Róża - przy. red.], kiedy widzi Cleo, uwielbia ją! Do programu bym jej chyba nie wysłała. Nie jestem mamą, która wysyła dziecko na castingi i będę ją chronić, do kiedy będę mogła i do kiedy będę czuła, że to jest dobre. Uważam, że dzieci jak najpóźniej powinny znaleźć się w telewizji, przed kamerami i przed obiektywami aparatów. To nie jest ten moment, kiedy moja córka powinna startować w programach. Chciałabym dla niej dobrej drogi, ale wiadomo, że wybierać będzie sama. Ja będę ją wspierać. Takie zadanie rodziców.

Cóż, może chociaż Paulina podzieli się za jakiś czas krótkim fragmentem domowego występu Róży. Fani z pewnością nie mogą się doczekać. Tymczasem was zapraszamy do obejrzenia całego wywiadu. Dziennikarka wspomniała o swojej przygodzie w "Idolu". To w końcu tam zaczynała swoją przygodę z show-biznesem...