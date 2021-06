Cardi B jest w drugiej ciąży! Radosną wiadomość ogłosiła podczas występu na scenie

Cardi B spodziewa się drugiego dziecka. Raperka ogłosiła radosną nowinę w tym samym stylu, co przed laty Beyonce. Gwiazda podczas występu na gali BET Awards (Black Entertainment Television) odsłoniła pokaźnych rozmiarów brzuch, nie pozostawiając fanom cienia wątpliwości. Wkrótce po show na jej Instagramie pojawiła się wymowna fotografia.

Cardi B w drugiej ciąży. Ogłosiła to podczas występu na scenie

Raperka występowała na scenie ze swoim mężem Offsetem z grupy Migos. Przylegający do ciała kostium z mieniącymi się kryształkami wyeksponował ciężarny brzuch 29-letniej gwiazdy. Prowadząca show, Taraji P. Henson, tuż po występie pary powiedziała ze sceny:

Cardi B i Offset dają nam życie - dosłownie.

Tuż po zejściu ze sceny na Instagramie Cardi pojawiło się zdjęcie podpisane numerem "2".

Cardi B i Offset są małżeństwem od września 2017 roku. Para w międzyczasie zaliczyła wiele wzlotów i upadków, które skutkowały nawet złożeniem papierów rozwodowych. Udało im się jednak pokonać kryzys. Poprzednia ciąża Cardi została ogłoszona w podobnym stylu - gwiazda pojawiła się wówczas w "Saturday Night Live", gdzie wykonując utwór "Be Careful" wyeksponowała ciążowe krągłości. Cardi i Offset są dziś rodzicami dla 3-letniej Kulture Kiari Cephus..

Raperka przygotowuje się obecnie do wydania swojej drugiej, solowej płyty. Choć data jej premiery nie jest jeszcze znana, to wiemy, że znajdą się na niej utwory "Up" oraz "WAP", nagrany w duecie z Meghan Thee Stallion.

