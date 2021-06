37-letni Krzysztof Chromiński nie żyje. Zmarł po wypadku samochodowym, o czym poinformował portal Życie Pabianic. Do tragedii doszło 20 czerwca na trasie między Hutą Dłutowską a Bełchatowem. Aktor jechał sam Renault Laguną. W pewnym momencie zaczął wyprzedzać znajdujące się przed nim samochody. Według oficjalnych informacji stracił panowanie nad kierownicą i zjechał na pobocze do przydrożnego lasu. Tam samochód rozbił się na drzewie. Mężczyzna był ciężko ranny, zakleszczony w pojeździe i nieprzytomny. Na miejscu interweniowała straż pożarna. Pogotowie przewiozło go do łódzkiego szpitala, gdzie przebywał kilka dni na oddziale intensywnej opieki medycznej. Niestety, 26 czerwca zmarł.

Krzysztof Chromiński zmarł w szpitalu po tragicznym wypadku

Krzysztof Chromiński był aktorem, który wielokrotnie pojawiał się w rolach drugoplanowych. Ukończył łódzką filmówkę. Zagrał w filmach "Polityka" Patryka Vegi oraz "Miasto 44'" Jana Komasy. Widzowie TV Puls mogą kojarzyć go z seriali "Lombard. Życie pod zastaw" i "Rodzinny interes". Oprócz tego grał epizodyczne role m.in. w "Ojcu Mateuszu", "Lekarzach", "Na sygnale", "Na Wspólnej", "Łowcach cieni" czy serialu "Ślad". Wcielił się także w rolę warszawskiego rapera Karata w dokumencie "Ocaleni". Swoimi osiągnięciami aktorskimi dzielił się na Instagramie. Pod jego ostatnim postem pojawiło się wiele reakcji. Na profilu aktora na Facebooku ostatni post dodali jego bliscy.

Na zawsze w naszej pamięci - podpisano pod zdjęciem aktora.

Znaliśmy się z Krzysiem. Wyrazy współczucia dla rodziny - napisała jedna z osób.

My również dołączamy się do kondolencji.