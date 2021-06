Monika Richardson (jeszcze niedawno Zamachowska) od kilku tygodni spotyka się z biznesmenem Konradem Wojterkowskim. Para poznała się podczas wywiadu dla tygodnika "Wprost" i jak przyznał sam milioner, ich związek szybko się rozwija. Dziennikarka była bardzo ostrożna w komentowaniu nowej relacji, ale w końcu postanowiła pochwalić się swoim szczęściem. 27 czerwca pojawiła się wspólnie z ukochanym na dobroczynnym pokazie dla dzieci "Gwiazdy Dzieciom".

Monika Richardson z ukochanym na dobroczynnym pokazie dla dzieci

Na zdjęciach fotoreporterów widzimy parę ubraną na sportowo. Richardson zdecydowała się na jasny zestaw, który dopełniła niebieskimi trampkami i beżową torebką, a Wojterkowski postawił na biały t-shirt, spodnie i mokasyny. To nie jedna stylizacja dziennikarki tego dnia - podczas pokazu mody zachwyciła szykiem i elegancją.

Monika Richardson, Konrad Wojterkowski fot. AKPA

Pokaz charytatywny "Gwiazdy Dzieciom" odbył się 27 czerwca. Jest to coroczna impreza organizowana w Grodzisku Mazowieckim. Znane osoby pojawiają się na wybiegu w towarzystwie dzieci z potrzebujących rodzin. Celem wydarzenia jest zapewnienie maluchom nowych ubrań, a także wyjazdu na upragnione wakacje. Pokaz mody co roku odbywa się w wyjątkowej scenerii malowniczych Stawów Walczewskiego. W tym roku do Grodziska Mazowieckiego dotarły: Aleksandra Radwan, Paulla, Katarzyna Ptasińska, Joanna Moro, Karolina Pilarczyk, Ewelina Ruckgaber, Karolina Motylewska, Karol Strasburger, Izabela Trojanowska, Emma Giegżno, Eliza Gwiazda i wielu innych.

Kim jest nowy partner Moniki Richardson?

Konrad Wojterkowski jest przedsiębiorcą, producentem filmowym oraz właścicielem Grupy #BeReady. W rozmowie z Richardson przyznał, że ma milionowe długi. Jest zaangażowany w sprawy społeczne. Broni kobiet i dzieci narażonych na przemoc za sprawą akcji "Kocham. Szanuję - Nie biję". Z pierwszego małżeństwa ma 18-letniego syna.