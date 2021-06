Tomasz Malcolm jest synem Moniki Richardson i Jamiego Malcolma. Para rozstała się w 2012 roku, ale po rozwodzie utrzymuje poprawne stosunki i wspólnie opiekuje się dwojgiem dzieci.

Syn Moniki Richardson od trzeciego roku życia ma zdiagnozowany zespół Aspergera

U Tomasza w wieku trzech lat został rozpoznany Zespół Aspergera. To zaburzenie rozwojowe ze spektrum autyzmu, często mylnie nazywanym chorobą. Osoby dotknięte zespołem Aspergera nieco inaczej patrzą na świat. Często mają też trudności z przystosowaniem się do ogólnie przyjętych norm czy zachowań. Wykazują trudność w akceptowaniu zmian. Często bardzo mocno skupiają się na jednym, konkretnym obszarze swoich zainteresowań.

W relacji na InstaStories Tomasz został zapytany o początki jego zaburzenia.

W przedszkolu się strasznie dziwnie zachowywałem i nauczyciele byli podejrzliwi. (...) Gdy miałem trzy lata, to w Anglii zdiagnozowano u mnie Aspergera. Było to tuż po tym, jak usiadłem w kokpicie samolotu w Brooklands Museum i pokazałem, jak co działa. Nauczył mnie tego ojciec - wyznał nastolatek.

Tomasz Malcolm nie rezygnuje ze swoich pasji

Tomasz odziedziczył po ojcu zamiłowanie do samolotów i uczył się w szkole dla pilotów. Teraz planuje kontynuowanie nauki w college'u. Nastolatek nie rezygnuje ze swoich pasji i udowadnia, że zespół Aspergera nie jest żadnym ograniczeniem. Oprócz latania interesuje się również muzyką, modelingiem i aktorstwem. W tym roku Tomek przystąpił również do matury, co na Instagramie wzruszającym wpisem podsumowała jego mama.

Taki piękny poranek. Nie mogę spać. Dzisiaj, wraz z maturą mojego syna, kończy się pewien etap w moim życiu. To było 20 lat miłości, walki, szczęścia i pracy. Jestem z Tomka bardzo dumna, z tego, co osiągnął i z tego, jak sobie radzi. Sam fakt, że przystępuje do matury, jest dla mnie dowodem na to, że jego Asperger nie ma nad nami władzy. (...) Kocham cię, synku. - napisała Monika Richardson.

Dziennikarka wielokrotnie opowiadała o zaburzeniu syna na łamach prasy i w social mediach. Przyznała, że okres przed diagnozą, kiedy wspólnie z mężem zmagali się z nietypowymi objawami syna, był dla niej mocno stresujący.

Bardzo źle wspominam czas, kiedy próbowaliśmy się z tatą Tomka dowiedzieć, co tak naprawdę dolega naszemu synkowi. (...) Jako małe dziecko sztywniał i tracił z nami kontakt. Myśleliśmy, że ma padaczkę. Pierwsze USG na drugi dzień po urodzeniu wykazało nieduże niedotlenienie mózgu - wspominała Richardsona w rozmowie z portalem polki.pl.

Monika Richardson ujawniła, że Tomasz szybko zaczął terapię.