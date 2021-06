Oliwia Bieniuk w zeszłym roku skończyła 18 lat. Po osiągnięciu pełnoletności sama zaczęła decydować o tym, jak kierować swoją karierą i popularnością, którą zyskała dzięki znanym rodzicom. Zaczęła od osobistego wywiadu, teraz bryluje na salonach, a już jesienią zobaczymy ją w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Jej życie mocno się zmieniło i jak przyznała w jednym z wywiadów, jakiś czas temu rozstała się z partnerem.

Oliwia Bieniuk rozstała się z partnerem

Bieniuk przez kilka miesięcy spotykała się z Michałem Krasodomskim, który zajmuje się modelingiem oraz odnosi sukcesy sportowe - pływa na jednoosobowej łódce w klasie Laser. Oliwia zbytnio nie afiszowała się z tym, że jest zajęta. Dopiero podczas 18. urodzin dodała wspólne zdjęcie, które jednak szybko usunęła. Za to często komentowała mu zdjęcia na Instagramie. Teraz jednak okazuje się, że ten związek należy do przeszłości.

Jestem singielką od jakiegoś czasu już. Ciężko mi powiedzieć, czy odpowiada mi ten stan - powiedziała w rozmowie z Pudelkiem.

Przyznała, że na razie nie szuka nikogo i nie chce wchodzić w związki. Podkreśliła, że kiedy zacznie się rozglądać za nową miłością, nie będzie korzystać z portali randkowych.

Mam dosyć. Zdarzyło się coś, co zniechęciło mnie do związków, ale nie chce o tym rozmawiać, to delikatna sprawa - dodała.

Nie ma jednak swojego wymarzonego typu mężczyzny, ale lubi wysokich i umięśnionych. Bardziej od wyglądu stawia jednak na charakter i na to, co ma w głowie. Ważne jest dla niej to, żeby był inteligentny.