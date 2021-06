Doda przebywa teraz w Sopocie, gdzie odbywa się festiwal Polsat SuperHit. Nasz reporter, Cezary Wiśniewski, porozmawiał z nią na temat tego, czy zgodziłaby się wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami". Gwiazda opowiedziała przy okazji o tym, że marzy jej się reality show, w którym mogłaby pokazać, jaki przez lata przeszła progres.

Zobacz wideo Doda o reality show

Doda powiedziała ze szczerością, że nie wzięłaby udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Stanowczo podkreśliła, że nie jest to format, w którym dobrze by się czuła. Za to bez wahania przyjęłaby propozycję pojawienia się w reality show.

Rabczewska ma już nawet koncepcję, jak mógłby wyglądać ten program. Jej zdaniem byłaby to świetna okazja do zaprezentowania nowej siebie:

Mi się po prostu wydaje, że ludzie gdzieś utknęli jedną nogą w moim wizerunku sprzed 15 lat. I tak jak moi fani dojrzewają razem ze mną i widzą zmianę we mnie (...), to reszta kompletnie nie zdaje sobie sprawy, jaki ja zrobiłam progres, jak jestem kompletnie inną osobą i ile fajnych rzeczy mam do zaprezentowania - mówiła w rozmowie z Plotkiem.

Chciałaby, żeby ludzie zobaczyli jej życie codzienne, nie tylko to zawodowe. Przyznała, że nie chce rywalizować z nikim, a jedynie pokazać, jak teraz żyje. Nasz reporter zapytał się jej wprost, czy nie chciałaby wziąć udziału w formacie typu "Iron Majdan", w którym pojawili się Radosław Majdan - były mąż Dody - oraz Małgorzata Rozenek. Rabczewska nie wiedziała, na czym w ogóle polegała koncepcja tego programu.

