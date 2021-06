Doda po raz kolejny postanowiła włączyć się w nurt body positive i zorganizowała nowy challange. Piosenkarka chce walczyć z wyidealizowanym wizerunkiem kobiet, który często pojawia się w mediach społecznościowych. Jej zdaniem należy pokazywać, jak wyglądamy naprawdę i apeluje, by nie wstydzić się niedoskonałości.

Doda pokazała niedoskonałości

Doda uważa, że nie powinniśmy się dalej zachwycać metamorfozami, które sprawiają, że wyglądamy lepiej niż w rzeczywistości. Jej zdaniem powodem do dumy powinno być pokazywanie siebie takimi, jacy jesteśmy - włącznie z wszelkimi niedoskonałościami.

W tym celu zaapelowała do fanów na InstaStories:

Kochani, zaczynamy nowy challange. Na Tik Toku królują same metamorfozy w przebrane i wymalowane wersje nas samych i wszyscy robią WOW. A może by tak odwrotnie? Może powodem do WOW powinna być odwaga pokazania siebie bez maski, z niedoskonałościami, totalnie na luzie? Zapraszam - u mnie pryszcz na brodzie. Warto być zawsze tylko sobą - napisała.

Doda już od jakiegoś czasu jest fanką naturalności. Kilka lat temu zrezygnowała z makijażu na co dzień i podkreślała, że nieużywanie kolorowych kosmetyków pozytywnie wpływa na stan jej cery.

Bo mi szkoda cery. Skóra się wspaniale odwdzięcza. Po paru tygodniach już nawet nie myślisz o malowaniu, bo nie ma czego zakrywać. Swoje już się zmalowałam w życiu. Już nic nie muszę udowadniać - pisała jakiś czas temu.

Mimo to nie zrezygnowała z upiększania siebie - nosi sztuczne rzęsy, a usta podkreśla bezbarwnym błyszczykiem. Jednak od czasu do czasu możemy zobaczyć ją bez tych dodatków, co nieraz wzbudza kontrowersje wśród internautów, którzy bez oporów wyrażają wtedy swoje zdanie.