Polsat SuperHit Festiwal wciąż trwa. Za nami dwa dni występów polskich i zagranicznych gwiazd. W sobotę na scenie Opery Leśnej wystąpił zespół Maneskin, który wygrał tegoroczną Eurowizję. Muzycy dali niezłe show i... pocałowali się na scenie. Andrzej Piaseczny komentuje.

Polsat SuperHit Festiwal. Muzycy Maneskin całowali się na scenie

Andrzej Piaseczny o pocałunku muzyków Maneskin. Apeluje do Czarnka

Damiano David i Thomas Ragii pocałowali się na oczach setek tysięcy widzów. Był to apel do Polaków oraz wyraz tego, co myślą na temat LGBT. W ten dosadny sposób okazali swoje wsparcie dla osób homoseksualnych.

Każdy powinien móc to zrobić bez odczuwania strachu! Każdy powinien móc kochać, kogo tylko mu się k*rwa podoba! - krzyczał wokalista.

Po występie muzyków nasz reporter, Cezary Wiśniewski, rozmawiał z Andrzejem Piasecznym. Zapytał go, co sądzi o show grupy Maneskin. Okazuje się, że grupa nieco go wyprzedziła, bo on sam właśnie planuje zaprezentować teledysk z podobnym przekazem. Przy okazji wspomniał o ministrze edukacji, Przemysławie Czarnku, który wielokrotnie atakował społeczność LGBT.

U nas, w naszym kraju jest to kontrowersja i myślę, że powinno się ministra Czarnka załatwić miłością - powiedział.

Niedawno sam piosenkarz wyjawił, że jest gejem. Przyznał, że duży wpływ na to wyznanie miały jego niedawne, 50. urodziny. Na jego najnowszej płycie znalazła się piosenka pt. "Miłość", w której śpiewa o miłości "do niego".

Nasza rzeczywistość społeczno-polityczna zmusza do tego, żeby się określać, jeśli masz inne preferencje. Tak, to jest piosenka o mnie. Mówię o tym z uśmiechem - powiedział w wywiadzie z Radiem Zet.

Piosenkarz broni prywatności swojego partnera i jak dotąd nie powiedział, kto jest jego wybrankiem. Jednak nie wyklucza zalegalizowania związku za granicą.

