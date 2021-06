Trwa Polsat SuperHit Festiwal 2021. Na scenie mogliśmy zobaczyć największe polskie gwiazdy, a także gości zza granicy. W piątek największą furorę zrobiła Beata Kozidrak, która zaprosił na scenę byłego męża oraz która doskonale bawiła się na ściance. Teraz głośno jest o pocałunku, do którego doszło na scenie. Stało się to podczas występu zespołu Maneskin.

Maneskin. Pocałunek na scenie

Damiano David i Thomas Ragii pocałowali się na oczach setek tysięcy widzów. Był to apel do Polaków oraz wyraz tego, co myślą na temat stosunku do LGBT. W ten dosadny sposób okazali swoje wsparcie dla osób homoseksualnych.

Każdy powinien móc to zrobić bez odczuwania strachu! Każdy powinien móc kochać, kogo tylko mu się k*rwa podoba! - krzyczał wokalista.

Stało się pod koniec występu, ale muzycy byli konsekwentni. Następnie dodali wpis na Instagramie o treści:

Równe prawa dla społeczności LGBTQIA+! (...) Dziękujemy Polsko. Miłość nigdy się nie myli - brzmiała treść dodanego posta.

Internauci w komentarzach dziękują im za to, co zrobili i że poruszyli temat na takiej imprezie. Piszą swoje opinie na temat tego, że każdy ma prawo żyć tak, jak chce oraz że każda miłość jest piękna. Wielu było poruszonych, a sytuacja na scenie stała się dla nich momentem zwrotnym w ich życiu.

W ostatnim czasie odbyła się Parada Równości. Wiele gwiazd wspiera tę społeczność, a niektóre z nich dokonują coming outu. Jakiś czas temu zrobił to Andrzej Piaseczny, który nagrał piosenkę, w której przyznał, że kocha "jego". Było to bardzo ważne wydarzenie w polskim show-biznesie.