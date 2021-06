Drugi dzień Polsat SuperHit Festiwal obfitować będzie głównie w śmietankę polskiej sceny muzycznej. Widzowie zobaczą koncert grupy Enej, show "Najlepsi z najlepszych" oraz występy sanah, Sławomira, Michała Szpaka, Dody, Andrzeja Piasecznego, Pawła Domagały, grup Pectus, IRA i Golec uOrkiestra, Gromee, Viki Gabor, Kayah, Korteza i Justyny Steczkowskiej. Choć niewątpliwie wisienką na torcie będzie występ zagranicznego zespołu Maneskin, to jeszcze przed rozpoczęciem koncertów show skradła Doda, a właściwie - jej walizka.

Zobacz wideo Doda zaliczyła małą wpadkę podczas próby

Polsat SuperHit Festiwal. Cleo podkreśliła talię, ale i tak fryzura zwracała uwagę

Doda przybyła do Sopotu. Fotoreporterzy zwariowali, ale spójrzcie na jej walizkę. To ona!

Piosenkarka przybyła na miejsce ubrana na sportowo - krótkie spodenki, czarny top i wygodne buty. Gwiazda miała przy sobie nietypową walizkę. Ta była oczywiście w ulubionym, fioletowym kolorze Dody. To co jednak może zaskoczyć, to zdjęcie, które znalazło się na akcesorium. Całą przednią cześć walizki zajmuje bowiem podobizna samej piosenkarki. Nic dziwnego, że fotoreporterzy nie odstępowali Rabczewskiej na krok.

Doda, Polsat SuperHit Festiwal 2021 fot. East News

Fotoreporterzy - tuż przed wejściem do Opery Leśnej - sfotografowali również pozostałe gwiazdy występujące drugiego dnia festiwalu. Na zdjęciach widzimy m.in. Andrzeja Piasecznego w stylizacji na czarno czy Viki Gabor, która postawiła na wygodny i sportowy outfit. Justyna Steczkowska z kolei zachwyciła charakterystyczną dla siebie elegancją, a Michał Szpak festiwalowym luzem. Zdjęcia gwiazd z drugiego dnia festiwalu możecie zobaczyć w naszej galerii.

Doda podczas występu w Sopocie będzie mieć aż dwa wejścia. Podczas pierwszego z nich ma wykonać "Dżagę", "Nie daj się" oraz nowy singiel "Don't Wanna Hide". Drugie wejście zaś owiane jest tajemnicą. Jedna z kreacji, w której wokalistka ma zamiar olśnić sopocką publiczność, to sukienka wykonana z pozłacanego łańcucha i wysadzana kryształkami Swarovskiego.

