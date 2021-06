Iza i Kamil stworzyli jedyną parę z piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", która zdecydowała się pozostać w małżeństwie. Okazuje się jednak, że to wcale nie była łatwa decyzja. Uczestnicy show pojawili się w "Dzień dobry wakacje", gdzie ujawnili szczegóły.

REKLAMA

Iza i Kamil na weselu znajomych. "Wreszcie bez ograniczeń"

Zobacz wideo Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma już nowego partnera?

Iza i Kamil w "Dzień dobry wakacje" opowiedzieli o kryzysach w związku

Piąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzbudziła niemałe emocje. Widzowie od początku byli zbulwersowani wyborami, których dokonali eksperci i uważali, że pary zostały bardzo źle dopasowane. Iza i Kamil nie ukrywają, że faktycznie początkowo nie byli do siebie przekonani. Na pytanie, czy przypadli sobie do gustu, Iza odpowiedziała:

Nie, myślmy w ogóle nie przypadli sobie do gustu. Kamil jest zupełnym przeciwieństwem mężczyzny, który jest w moim typie, ja jestem przeciwieństwem kobiety - wyznała.

Marina wspomina udział w "Tańcu z Gwiazdami". Ocenia swój makijaż

Iza dodała również, że w pewnym momencie oboje zrozumieli, że wygląd nie jest najważniejszy, liczy się bowiem wnętrze człowieka. Przyznała, że między nią a Kamilem bywało różnie, a teraz jest lepiej.

Dużo lepiej, bo bywały bardzo ciężkie chwile - powiedziała.

Bardzo dużo pracy włożyliśmy w to, żeby tu być teraz razem, ale opłaciło się - dodał Kamil.

Para nie ukrywała także, że miała sporo momentów, w których chciała zrezygnować z budowania relacji. Izie i Kamilowi pomogły jednak rozmowy.

Bardzo ciężkie chwile mieliśmy, więc wielki szacunek dla Izy, że dała radę - powiedział Kamil.

Parze udało się pokonać kryzysy, a teraz planuje ze sobą zamieszkać. Na antenie stacji TVN Kamil przyznał, że to on niedługo przeprowadzi się do Izy. Razem chcą dalej budować swój związek i lepiej się poznawać. Przed nimi pierwsza rocznica ślubu!