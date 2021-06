"Wybór Plotka". Agnieszka Włodarczyk nie chciała mieć dzieci, co u Żyły? Afera za aferą

Na początku maja na naszym serwisie wystartował nowy format. "Wybór Plotka" to interaktywny program, który jest podsumowaniem tygodniowych plotek. To widzowie wybierają, o czym chcą przeczytać! Jak to? Nasz prezenter proponuje widzom newsy, a oni wybierają, o czym chcą dowiedzieć się więcej. W każdym programie jest kilka kategorii, w każdej z nich dwa tematy do wyboru. W naszym wideo przy każdej kategorii pojawią się odsyłacze do dwóch tekstów - kliknijcie ten, który jest dla Was bardziej interesujący!

Interaktywny "Wybór Plotka"

Choć lato w pełni, stacje telewizyjne już przygotowują się do jesiennej ramówki. Na antenie TVP2 zobaczymy 12. edycję "The Voice of Poland", w której zabraknie Edyty Górniak. Gwiazda poinformowała o tym za pośrednictwem social mediów. Diwa odchodzi z TVP2 ze względu na brak czasu. Na jej krześle ma zasiąść Justyna Steczkowska. Kogo jeszcze zobaczymy w 12. sezonie show? Dowiemy się niebawem.

Kiedy z drzew zaczną opadać liście w Polsacie rozpocznie się 25. edycja "Tańca z gwiazdami". Polsat jak do tej pory potwierdził czterech uczestników. Najwięcej skrajnych emocji wzbudza udział Oliwi Bieniuk. Razem z nią na parkiecie pojawi się Kinga Sawczuk, Sylwia Bomba i Denis Urubko.

Tydzień bez informacji o gwiazdach, które mówią o dzieciach, tygodniem straconym. Ewa Chodakowska od wielu lat związana jest z Grekiem - Lefterisem. Para już osiem lat jest szczęśliwym małżeństwem bez potomstwa. Dlaczego? Taką decyzję podjęła jeszcze przed ślubem.

Za to Agnieszka Włodarczyk już niedługo urodzi swoje pierwsze dziecko. Aktorka nie ukrywa ekscytacji, codziennie pokazując fanom zdjęcia rosnącego brzucha. Gwiazda z chęcią opowiada o tym, jak się czuje w obecnym stanie i jest bardzo wylewna.

Celebryckie dramy? To nasza specjalność. O co i dlaczego Marcelina Ziętek oskarżyła Justynę Żyłę? Dowiecie się z video. Macie ochotę na hot news zza Oceanu? 13 lat temu Britney Spears przeszła załamanie nerwowe. Piosenkarka została wówczas uznana przez sąd za niezdolną do zarządzania własnym życiem oraz finansami. Od tamtej pory niemalże każda sfera jej życia jest pod kontrolą jej ojca. Artystka o wolność zawalczyła w sądzie, jednak dopiero ostatnio mogła po raz pierwszy od dawna opowiedzieć o całej sytuacji z własnej perspektywy.

