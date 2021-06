Natalia Klimas w ubiegłym roku przeniosła się na Mazury. Mieszka tam z mężem Mikołajem oraz dwójką dzieci. Choć aktorka przyznała, że czasem tęskni za miastem, to widać, że kocha swój mazurski dom i świetnie go urządziła.

Natalia Klimas pokazała dom na Mazurach

Fotografie, które trafiły do sieci, przedstawiają bardzo przestronne i komfortowo wyposażone wnętrza. Wszystko wygląda bardzo wygodnie, ale też ekologicznie.

Jadalnia

Na jednym ze zdjęć Natalia Klimas pokazała jadalnię otwartą na ogród - dzięki temu jest bardzo jasna. Stoi tam tylko szklana gablota, duży stół udekorowany sezonowymi kwiatami i stare, jak przyznaje aktorka, drewniane krzesła. W takiej jadalni musi zapewne toczyć się rodzinne życie.

Strefa wypoczynku

Na kolejnej fotografii widać bardzo przytulne miejsce wypoczynku - siedzisko z szafkami, w których można przechowywać wiele sprzętów. Pełno tam poduszek z aksamitnych i płóciennych tkanin w naturalnych kolorach. Natalia Klimas przyznaje, że to jej ulubione miejsce w domu.

Salon

Salon aktorka wyposażyła w bardzo wygodną kanapę narożną z ogromnym pufem. Wszystko w kolorach surowego płótna i beżu. Na pufie widać tacki do podawania posiłków, jednak Natalia wykorzystała je, by postawić świece i wazon z kwiatami, co sprawia, że miejsce wydaje się jeszcze bardziej przytulne. Do tego poduszki i pleciony dywan w podobnych odcieniach.

W całym domu przeważa jasne drewno. Zarówno podłogi, jak i meble wykonano z naturalnych i zarazem ekologicznych materiałów. Dużo też białych powierzchni, na przykład zabudowane schody.

Przypomnijmy, że Natalia Klimas zagrała w głośnym filmie "Słyszeliście o Morganach" z Sarah Jessicą Parker i Hugh Grantem w roli głównej. Pojawiła się także w "Plotkarze" czy "Białych kołnierzykach". W czerwcu 2018 roku wzięła ślub z biznesmenem Mikołajem - przyjacielem Piotra Kraśko i Karoliny Ferenstein-Kraśko. Para mieszka od czasu pandemii na Mazurach.