Marcelina Ziętek jest modelką i początkującą aktorką, którą widzowie mogą kojarzyć z paradokumentalnego serialu TVN "19 plus". Jednak to nie rola w serialu ani osiągnięcia w branży modowej sprawiły, że zrobiło się o niej ostatnimi czasy głośno. Kilka miesięcy temu wyszło na jaw, że Marcelina spotyka się z Piotrem Żyłą. Sami zainteresowani dopiero niedawno potwierdzili tę plotkę, czym rozgrzali internautów do czerwoności, w tym także byłą żonę skoczka - Justynę Żyłę. Nowa ukochana sportowca chętnie pokazuje swoje wysportowane ciało w mediach społecznościowych. Teraz zdradziła, pod czyim okiem je ćwiczy.

Marcelina Ziętek wybrała ćwiczenia popularnej trenerki. To ani Lewandowska, ani Chodakowska

Marcelina Zawadzka jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie na bieżąco relacjonuje nie tylko kulisy swojej pracy, ale także randki z Piotrem Żyłą. Obserwuje ją wiele nastolatek, które z pewnością są ciekawe, jak ta dba o swoją formę. Niedawno na Instagramie pochwaliła się fotką tuż po treningu i przyznała przy okazji, kim się inspiruje podczas treningów. To ani Ewa Chodakowska, ani Anna Lewandowska, ale również znana w branży trenerka. Marcelina Ziętek ćwiczy pod okiem Agaty Sieramskiej znanej w sieci jako Agatycze, która zaczęła niedawno spotykać się z Arkadiuszem Milikiem.

Gołym okiem widać efekty ćwiczeń. Marcelina Ziętek prezentuje się naprawdę świetnie. Też jesteście pod wrażeniem?

