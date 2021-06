Monica Bellucci od lat zachwyca nie tylko swoim talentem aktorskim, ale też urodą i stylem. Nie da się ukryć, że aktorka jest jedną z bardziej naturalnych gwiazd - pod względem wyglądu, ale też stylu ubierania. Bellucci nie kombinuje ze swoim wizerunkiem i wygląda na to, że nie musi, bo niemal każda jej stylizacja, nawet skromna i prosta, zawsze jest chwalona.

Monica Bellucci na premierze filmu

Monica Bellucci ma dość określony styl. Gwiazda filmowa na co dzień nie szaleje ze stylizacjami i co ciekawe, na czerwonych dywanach też nie stawia na zaskakujące kreacje. Aktorka jest wierna klasyce. Bardzo często na branżowe imprezy stawia na sprawdzone kolory i modele ubrań. Zdaje się, że jej ulubionym kolorem jest czarny, bo to właśnie tej barwy są jej stroje, w których często pozuje przed fotoreporterami.

Nie inaczej było podczas minionej premiery filmu. Monica Bellucci pojawiła się na premierowej projekcji filmu "Les Fantasmes". Aktorka założyła kopertową sukienkę, której wiązanie podkreśliło talię. Do niej dobrała ciemne kozaki, a także biżuterię - wiszące kolczyki i subtelny naszyjnik, który był wyeksponowany dzięki dekoltowi w serek. Bellucci zdecydowała się też na bardzo delikatny makijaż, który podkreślił jej urodę. Nie jest nowością, że aktorka nie eksperymentuje też z fryzurami. Zwykle zostawia rozpuszczone włosy albo lekko je upina. Tym razem wybrała tę pierwszą opcję. Wyglądała przepięknie i po raz kolejny udowodniła, że jest prawdziwą ikoną stylu, elegancji.

Podoba wam się ta stylizacja?

