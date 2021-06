Kasia Tusk wypoczywała z rodziną w Toskanii, co chętnie relacjonowała na swoim Instagramie. Córka Donalda Tuska od lat prowadzi bloga modowego i zachwyca fanów klasycznymi stylizacjami. Tym razem do letniego zestawu dobrała klapki, za które trzeba sporo zapłacić.

Zobacz wideo Ciężarna Kasia Tusk z rodziną w Toskanii

Kasia Tusk w klapkach za dwa i pół tysiąca złotych

Katarzyna Tusk jest wielką fanką minimalizmu, co widać na jej koncie na Instagramie. Blogerkę najczęściej można zobaczyć w prostych zestawach, które podkreśla dodatkami od znanych marek. Katarzyna na wakacjach pokazała się w zwiewnej, czarnej sukience na szerokich ramiączkach, do której dobrała torebkę-koszyk. Na włosach zawiązała chustkę, co dopełniło włoski look. Największą uwagę zwracają jednak beżowe klapki, które są jednym z najpopularniejszych modeli wśród znanych blogerek modowych. Ten konkretny pochodzi z ekskluzywnego domu mody Hermes, i kosztuje ponad dwa i pół tysiąca złotych.

Nie jest tajemnicą, że Kasia Tusk lubi dobrej jakości ubrania i dodatki, za które najczęściej trzeba słono zapłacić. Przebywając na włoskich wakacjach w Toskanii chętnie publikowała zdjęcia na swoim profilu. Na jednym z nich wyraźnie widać zaokrąglony brzuch. Przy okazji na fotkach z urlopu we Włoszech możemy zauważyć córkę Kasi, jednak córka byłego premiera konsekwentnie nie pokazuje jej twarzy.

W komentarzach fani zachwycali się letnim zestawem blogerki. Nie zabrakło komplementów skierowanych w stronę jej córki, która - podobnie jak znana mama - wyrasta na prawdziwą fashionistkę.

Chciałabym tak stylowo wyglądać w te upały.

Jaka matka taka córka.

Pięknie Kasiu wyglądasz - czytamy.

Jak wam podoba się letni zestaw Katarzyny?