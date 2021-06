Justyna Pochanke w lipcu ubiegłego roku zrezygnowała z pracy w TVN i dziennikarstwa w ogóle. Wraz z mężem już wcześniej kupiła dom w Marbelli. Postanowiła przejść na "wcześniejszą emeryturę" i zamieszkała w słonecznej Hiszpanii. Od tamtej pory nie udziela się w żadnych mediach. Nieoficjalnie mówi się, że była prezenterka "Faktów" pisze książkę dla dzieci, a w planach ma również autobiografię. Oprócz tego korzysta z wolnego czasu i nie zamierza wracać do pracy, ponieważ zapewniła sobie odpowiednią poduszkę finansową. Decyzję taką ułatwił fakt, że jej córka jest już dorosła. Obecnie Zuzanna ma 26 lat.

Dziennikarce bardzo spodobała się wizja wcześniejszej emerytury. W TVN spędziła 19 lat. Pracowała, kiedy swoje początki miał kanał TVN24. W stacji znalazła nie tylko pasję do pracy, ale i miłość. Związała się ze swoim szefem, Adamem Pieczyńskim. Są małżeństwem od 2004 roku. Najpierw on zrezygnował z pracy, później namówił do tego samego ją. Justyna Pochanke przeszła trudne chwile. Zmagała się z pracocholizmem i wypaleniem, stres spowodował też przewlekłe problemy z bezsennością.

Przyszedł moment, że siadłam w sobotę na łóżku i nie byłam w stanie nic zrobić, nie mogłam ruszyć ręką ani nogą. Byłam bezbrzeżnie zmęczona i wyeksploatowana - powiedziała w wywiadzie ze "Zwierciadłem" po odejściu ze stacji.

Bliscy pomogli jej wyjść z kryzysu i zadbali, by zwolniła tempo. Po namowie męża zrezygnowała z pracy i ogłosiła to w lipcu ubiegłego roku. Małżonkowie zamieszkali w swoim domu w Hiszpanii i nie zamierzają wracać do kraju i dziennikarstwa. Jak powiedziała Pochanke w jednym z wywiadów, nie byłoby to możliwe, gdyby nie poduszka finansowa, jaką zapewnili sobie oboje z mężem. Dzięki wieloletniej pracy w TVN udało im się odłożyć pokaźną sumę pieniędzy, która zapewni im poczucie bezpieczeństwa i utrzymanie do końca życia. Dziennikarka chciała odciąć się od świata mediów i rzeczywiście jej się to udało. Wiedzie spokojne życie u boku męża. Nie ma jej w mediach społecznościowych i nie relacjonuje swojego życia.