Ekipa Friza i Roksana Węgiel nagrali wspólnie utwór "Napad na bank". Piosenka ma promować debiutancką płytę Ekipa - Sezon 3. Co wiemy o wspólnym przedsięwzięciu artystów?

Ekipa Friza i Roksana Węgiel we wspólnym klipie

Ekipa hucznie ogłosiła swój nowy singiel z Roksaną Węgiel. Wspólnie nagrali utwór "Napad na bank". Zwyciężczyni Eurowizji Junior z 2018 roku została zaproszona przez Friza do nagrania wspólnej piosenki. Fani młodej wokalistki z niecierpliwością czekają na efekty pracy z popularną grupą youtuberów i szukają informacji, kiedy utwór pojawi się w sieci. Niestety fani zarówno youtuberów, jak i Roksany będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Jednak nie musza czekać aż tak długo, gdyż debiutancki album Ekipa - Sezon 3, będzie miał swoją premierę w sobotę 26 czerwca 2021 roku. Jak informuje Ekipa, album w wersji Deluxe został wyprzedany, a do sprzedaży detalicznej trafi krążek z inną okładką i uboższy o utwory z rozszerzonego wydania.

Piosenka "Napad na bank", to zgodnie z zapowiedziami youtuberow połączenie rapu i popu w jednym. Tekst opowiada o spełnianiu marzeń i zwracaniu uwagi na inne postronne osoby, które mogą nam w tym przeszkodzić. Beat do utworu stworzył Witold DON Czamara, tekst napisał Jakub B.R.O Birecki, Cleo i Ekipa. Z fragmentów opublikowanych na kanale Ekipy zapowiada się, że będzie to prawdziwy przebój.

Przypomnijmy, że jak zapowiada Karol Friz Wiśniewski premiera "Napadu na bank" z Ekipą i Roksaną Węgiel już w sobotę, 26 czerwca 2021 roku. Poniżej możecie obejrzeć fragmenty nagrane na planie.

