Ewa Chodakowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i szczyci się tym, że sama prowadzi swoje kanały na Facebooku czy Instagramie. Trenerka publikuje wpisy, w których mobilizuje Polski i Polaków do ćwiczeń, zbilansowanej diety czy wcielania w życie zdrowych nawyków. Często chwali się też efektami treningów czy pokazuje kulisy sesji zdjęciowych. Tak było też i tym razem. Na Instagramie Chodakowskiej znalazło się bowiem nagranie, na którym zaprezentowała, jak dzięki pracy mięśni zmienia się jej brzuch. Niecodzienny widok.

Fani pytają Ewę Chodakowską, kiedy zajdzie w ciążę. Nigdy. Nie chce mieć dzieci

Ewa Chodakowska "wybiera brzuch"

Ewa Chodakowska opublikowała nagranie, na którym pokazała, jak od kuchni wyglądają przygotowania do sesji zdjęciowej. I tak trenerce towarzyszył fryzjer oraz makijażystka. Na krótkim filmiku widać, że kobieta za pomocą gąbeczki do makijażu nakładała na brzuch trenerki odrobinę kosmetyku. To jednak nie specyfik sprawił, że brzuch i talia Chodakowskiej wyglądają imponująco. 39-latka pokazała bowiem, jak bardzo umięśniony jest jej brzuch i jak zmienia się, kiedy luzuje i napina mięśnie.

Dyskutujemy, który brzuch dzisiaj zakładamy - zaczęła trenerka, a później zaczęła pracować mięśniami.

Brzuch i talia kobiety zmieniały się co kilka sekund.

Poproszę dzisiaj brzuch z talią - powiedziała, prezentując odpowiednie napięcie mięśni.

Uwagę zwraca również załączony do nagrania wpis.

A Ty, który brzuch wybierasz? Sportowy czy z talią? Wiele z Was mnie pyta, skąd mam wąską talie? OTO SEKRET - napisała.

Fani komentują

Nagranie wzbudziło duże zainteresowanie wśród fanów trenerki. Nic więc dziwnego, że pojawiło się pod nim mnóstwo komentarzy.

Szach mat dla wszystkich, którzy mówią ze to Photoshop.

No i się wydało. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia - dosłownie.

Jak ty to robisz? - dopytywały kobiety.

Jak widać Ewa Chodakowska cieszy się wysportowaną sylwetką i zdążyła zrobić formę na lato. Jeśli jednak ty nie masz takiej sylwetki i tak umięśnionego brzucha, to też ok. Najważniejsze to dbać o zdrowie i dobrze czuć się z własnym ciałem. Doskonale wie to m.in. Ewelina Lisowska, która przyznała, że nie zrobiła perfekcyjnej formy na lato, a jednak nie zadręcza się tym. Wprost przeciwnie, wokalistka jest dumna ze swojego ciała.