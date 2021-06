Diana Spencer miała dwie siostry - Sarah McCorquodale i Jane Fellowes. Obie po śmierci księżnej wycofały się z życia publicznego. Książę William i książę Harry starają się jednak utrzymywać kontakty z ciotkami, toteż obie panie od czasu do czasu pojawiają się w pałacu królewskim. Były obecne na ślubach księcia Williama i księcia Harry'ego, a ostatnio na chrzcinach małego Archiego. Po tej ostatniej uroczystości zapozowały nawet do rodzinnego portretu. Co dziś u nich słychać?

Księżna Diana konkurowała z jedną z sióstr o serce księcia Karola

Nim książę Karol poślubił Dianę Spencer, miał romans z Camillą Parker Bowles. Później na drodze najstarszego syna królowej Elżbiety stanęła Spencerówna. Jednak nie chodziło o Dianę, ale jej starszą siostrę. Sarah Spencer i książę Karol nie kryli się ze swoim gorącym romansem w 1977 roku, ale ich znajomość zakończyła się, kiedy kobieta udzieliła wywiadu, w którym przyznała, że nigdy nie wyjdzie za przyszłego monarchę.

Nie poślubię Charlesa, nieważne czy byłby śmieciarzem, czy angielskim królem - powiedziała dziennikarzowi "The Mirror".

Książę Karol i Sarah Spencer East News

Karol długo nie pozostał singlem i zaczął spotykać się z Dianą. Wątek ten w ciekawy sposób przedstawili twórcy serialu "The Crown". Sarah ułożyła sobie życie, wychodząc w 1980 roku za Neila Edmunda McCorquodale, z którym ma troje dzieci. Zagraniczne media pisały, że kobieta, podobnie jak księżna Diana, cierpiała na zaburzenia odżywiania. Po śmierci siostry pomagała w wychowaniu bratanków - Harry'ego oraz Williama. Szczególna więź łączyła ją zwłaszcza z młodszym synem Diany.

Harry zawsze utrzymywał bliski kontakt ze Spencerami i wszyscy otrzymywali od niego zaproszenia. Dobrze dogaduje się ze swoimi ciotkami i wujkiem - podał informator " Vanity Fair".

Dziś lady Sarah mieszka z rodziną w pobliżu Grantham w Lincolnshire. W 2003 roku wspierała najstarszą córkę, kiedy ta przechodziła radioterapię.

Kim jest lady Jane Fellowes?

Lady Jane Fellowes unika medialnego rozgłosu. Odmówiła nawet udziału w filmie dokumentalnym dotyczącym życia księżnej Diany. Przed kamerami wystąpiła, kiedy towarzyszyła siostrze i Karolowi w podróży do Paryża po ciało Diany, a później w uroczystościach pogrzebowych siostry. W 2013 roku rozmawiała z magazynem "The Lady" o organizacji charytatywnej Only Connect, którą wspierał książę Harry.

Książę William z ciotkami Fot. East News

Autorka biografii księżnej Diany, Sarah Bradfordm, w swojej pracy "Diana: Finally, the Complete Story" pisze, że Jane była najmniej asertywna z całego rodzeństwa i miała najgorszy kontakt z Dianą. Ten pogorszył się zwłaszcza przez to, że mąż Jane, Robert Fellowes, pracował dla rodziny królewskiej (był prywatnym sekretarzem królowej Elżbiety II). Jane nie mogła więc wypierać Diany po rozwodzie z księciem Karolem. O arystokratce było głośno, kiedy na ślubie Harry'ego i Meghan odczytała psalm. Lady Jane Fellowes ma troje dzieci. Jej córka, Laura Fellowes została wybrana przez księcia i księżną Cambridge na matkę chrzestną księżniczki Charlotte.