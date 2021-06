Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski zostali rodzicami w 2019 roku. Aktorzy byli bardzo skryci, długo ukrywali informację o ciąży, a później nie zdradzali imienia córki. Dopiero pod koniec 2020 roku Katarzyna Warnke przypadkowo zdradziła imię pociechy. Okazało się, że dziewczynka ma na imię Helenka. Szczęśliwi rodzice chronią prywatność córki, toteż nie publikują jej zdjęć w swoich mediach społecznościowych. Teraz jednak aktorka zrobiła wyjątek i miała ku temu ważmy powód.

Katarzyna Warnke pokazała zdjęcie z córką. Helenka jest już naprawdę duża. Urocze zdjęcie

Katarzyna Warnie 23 czerwca opublikowała na swoim InstaStories zdjęcie, którego bohaterami są jej córka oraz mąż. W ten sposób gwiazda znana szerszej publiczności z filmów Patryka Vegi świętowała Dzień Ojca. Warnke wybrała na tę okazję uroczą, czarno-białą fotografię, na której widać, jak Piotr Stramowski opiekuję się córką i niesie dziewczynkę na barana. Warnke podpisała zdjęcie, załączając lakoniczne życzenia pod adresem męża.

Szczęśliwego Dnia Ojca - napisała.

Piotr Stramowski z córką Fot. Instagram/ kasiawarnke

To, co rzuca się w oczy, to fakt, że Helenka jest już naprawdę duża. Aktorka nie pokazała jej twarzy, ale widać, że dziewczynka odziedziczyła po mamie blond włosy, które pięknie się kręcą. Trzeba przyznać, że kadr jest urzekający. Szkoda, że Warnke i Stramowski nie dzielą się ze swoimi fanami takim zdjęciami częściej.

