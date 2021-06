Euro 2020 nie rozpoczęło się dla polskiej reprezentacji najlepiej. Przegraliśmy ze Słowacją w meczu otwarcia 1:2. Na naszych zawodników spłynęła fala krytyki. W drugim spotkaniu Polacy zmierzyli się z Hiszpanami. Mecz zakończył się remisem 1:1. Nasza reprezentacja wciąż miała szansę na wyjście z grupy. Dziś przed godziną 20:00 wszystko stało się jasne. Polacy przegrali w starciu ze Szwedami 2:3. Żona kapitana polskiej drużyny, Roberta Lewandowskiego, Anna, na swoim profilu na Instagramie skomentowała grę Polaków.

Anna Lewandowska komentuje mecz Polska - Szwecja

Anna i Robert Lewandowscy obchodzili we wtorek ósmą rocznicę ślubu. Trenerka od zawsze wspiera ukochanego męża, który wspina się coraz wyżej po szczeblach piłkarskiej kariery. W związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej nie zrobiła wyjątku. Na jej Instagramie przez cały udział Polaków w turnieju pojawiały się słowa wsparcia. W środę po przegranym meczu ze Szwecją Anna zarówno pod zdjęciem na swoim profilu, jak i na relacji, dodała te same słowa skierowane do naszej reprezentacji i do Roberta.

Dziękujemy Wam za niesamowite emocje. Daliście z siebie wszystko! Walczyliście do końca. Kochanie brawo dla Ciebie! Jestem bardzo, bardzo z Ciebie dumna.

W komentarzach posypały się słowa wsparcia od kibiców.

Normalnie mam żałobę, nie mogę się pogodzić z tą końcówką meczu, tak niewiele brakowało do euforii. Duch zawsze w Narodzie! Szkoda, dziękujemy za emocje.

Zabrakło odrobiny szczęścia, ale dziękujemy za piękne emocje i zawsze jesteśmy z nimi. Do samego końca.

A jak Wasze wrażenia po meczu Polska - Szwecja?