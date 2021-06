Dariusz Szpakowski to znany komentator sportowy. Jego charakterystyczny głos kojarzy się polskim kibicom ze wspaniałymi piłkarskimi emocjami. Tym razem "Szpak" komentuje mecze mistrzostw Europy w piłce nożnej.

Jak sławny komentator poderwał aktorkę "Brzyduli"

Dariusz Szpakowski komentuje - Polacy przegrywają

Dariusz Szpakowski został jednym z komentatorów Euro 2020. Kiedy TVP ogłosiła tę informację, wśród kibiców pojawiły się opinie, że Szpakowski przynosi pecha naszym.

Boże, tylko nie Szpak. Czy oni nie widzą, że jak on komentuje, to zawsze przegrywamy?

Słowa kibica się sprawdziły. Mecz Polska-Szwecja podczas Euro 2020 wygrali nasi rywale 3:2. Nasza reprezentacja tym samym zakończyła swoją grę na mistrzostwach. Dariusz Szpakowski już przed meczem zapowiadał, że nie będzie to łatwa rozgrywka, chociażby z powodu upałów, jakie panują w Petersburgu, gdzie grała polska reprezentacja.

Będzie ciężko. Oczekiwania są duże, w tym upale trzeba będzie dźwignąć nie tylko temperaturę, ale przede wszystkim umiejętności rywala. Ostatnio w decydujących meczach strzelaliśmy jedną bramkę. Oby tak było dzisiaj, bo da nam to możliwość grania dalej. To będzie mecz w smole, gra będzie toczyła się w slow motion. Wyszliśmy na zewnątrz, nie wiem ile jest stopni, ale to nie do wytrzymania - podkreślił Dariusz Szpakowski.

Ten komentarz rozbawił internautów. Potem wychwytywano już wszystkie potknięcia językowe Dariusza Szpakowskiego. Radosław Fogiel z PiS zauważył, że komentator skarży się, że Szwedzi przeszkadzają w grze.

Każde słowo Dariusz Szpakowskiego, kiedy ewidentnie szukał usprawiedliwienia dla naszej drużyny, były komentowane żartem:

Za każdym razem, jak Szpakowski przypomina, że Szwedzi mieli 30 godzin więcej na odpoczynek gdzieś na świecie zamykana jest jakaś IKEA.

Wielu Internautów stanowczo żądało, bu Dariusz Szpakowski przeszedł już na emeryturę.

Włodzimierz Czarzasty z Lewicy już przed meczem, typując jego wynik, wyraził nadzieję, by Szpakowski jak najmniej denerwował widzów.

Wszystkiego najlepszego dla Darka Szpakowskiego

Trzeba jednak przyznać, że Dariusz Szpakowski, mimo że jest tak krytykowany i daje powody do żartów, to do ostatnich minut podtrzymywał nadzieję kibiców na wygraną naszej reprezentacji.

Czy też was bawią komentarze Dariusza Szpakowskiego?