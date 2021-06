Oliwia Bieniuk jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na swoim profilu z chęcią publikuje zdjęcia różnych stylizacji oraz miejsc, gdzie spędza wolny czas. Dziewczyna ma już blisko 200 tys. obserwatorów na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Bieniuk i Gliwińska świętują pierwsze urodziny syna

Oliwia Bieniuk pozuje w kusym kostiumie kąpielowym. Wygląda jak Afrodyta

Oliwia Bieniuk z ojcem na fotografii z dzieciństwa

Oliwia Bieniuk, córka Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej, postanowiła uczcić Dzień Ojce wspólną fotografią z tatą. Nie jest to jednak zdjęcie zrobione specjalnie na tę okazję, a pochodzące z czasów dzieciństwa. Oliwia wstawiła na Instastoy wspomnienie z wakacji, na którym pływa z ojcem w basenie. Fotografia pochodzi z 2007 roku, więc dziewczyna ma na niej zaledwie pięć lat!

Oliwia Bieniuk Oliwia Bieniuk/ Instagram screen

Na zdjęciu Oliwia pozuje uśmiechnięta w basenie wraz ze swoim tatą. Wówczas była jeszcze małą, słodką dziewczynką, jednak pierwsze co rzuca się w oczy, to taki sam uśmiech Oliwii, jaki prezentuje obecnie. Jej ojciec za to nie niewiele się zmienił. Widać, że Oliwia jest bardzo związana ze swoim tatą, skoro taką fotografią uczciła jego święto.

Oliwia jest tegoroczną maturzystką. Córka Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej z impetem wkracza do polskiego show-biznesu. Regularnie pojawia się w mediach. Ma już za sobą pierwszy wywiad dla "Vivy!" i wystąpiła w "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiadała o planach na przyszłość.

Oliwia Bieniuk wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami". Internauci są podzieleni: Kto to jest?

Dziewczyna przyznała, że marzy aktorstwie i chce pójść w ślady mamy, jednak obawia się, że nauka w szkole aktorskiej jest trudna. Na początku czerwca ogłoszono, że nastolatka weźmie udział w show Polsatu "Taniec z Gwiazdami".