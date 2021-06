Produkcja programu "Taniec z Gwiazdami" ujawnia coraz więcej szczegółów na temat nowej edycji, która jesienią pojawi się na antenie Polsatu. Kolejną osobą, która zaprezentuje się na parkiecie, ma być Kinga Sawczuk, znana w sieci jako Kompleksiara. Kim jest nowa gwiazda tanecznego show?

"Taniec z Gwiazdami". Influencerka zawalczy o Kryształową Kulę

Portal Pudelek donosi, że do gwiazdorskiej obsady programu dołączy pochodząca z Przasnysza influencerka Kinga Sawczuk. To młoda gwiazda TikToka i Instagrama. Choć ma dopiero 20 lat, to jej konta w mediach społecznościowych śledzi już ponad pięć milionów osób, a na platformie YouTube ma ponad 500 tys. subskrypcji.

20-latka działa w sieci pod pseudonimem Kompleksiara. Dlaczego? Otóż, zaczynając karierę, otwarcie mówiła o swoich kompleksach, porażkach i wadach. Tę autentyczność pokochali internauci, którzy zostali z nią na dłużej.

Sawczuk na parkiecie zmierzy się m.in. z Oliwią Bieniuk. Producenci "Tańca z Gwiazdami" potwierdzili udział córki Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka na początku czerwca. Swoje taneczne umiejętności zaprezentuje także znana z "Gogglebox" Sylwia Bomba. Celebrytka uspokoiła już swoich fanów mówiąc, że mimo napiętego harmonogramu nie zrezygnuje z udziału w programie, dzięki któremu zdobyła popularność.

W "Tańcu z Gwiazdami" zobaczymy także Denisa Urubko - himalaistę, instruktora wspinaczki, byłego żołnierza armii Kazachstanu, zdobywcę Korony Himalajów i Karakorum.