Emil Forsberg w październiku skończy 30 lat. Piłkarz w reprezentacji Szwecji gra od 2014 roku, natomiast w rozgrywkach ligowych reprezentuje klub RB Leipzig. Forsberg karierę piłkarską zaczynał w drużynach juniorskich, jednak nie wróżono mu sukcesów ze względu na niski wzrost.

Emil Forsberg był odrzucany ze względu na niski wzrost

Emil Forsberg według różnych źródeł mierzy od 177 do 179 centymetrów. Nie wystarczyło to, by młody Forsberg dostał się na prestiżowy obóz dla początkujących piłkarzy.

Jako młody chłopak próbowałem się dostać na Halmstad Elit Camp, czyli obóz, na którym szwedzki związek piłkarski wybiera zawodników do młodzieżowej reprezentacji. I zgadnijcie, jaki był powód, dla którego mnie odrzucili... Uznali, że jestem zbyt niski. - opowiedział przed laty na łamach "The Players' Tribune".

Z czasem jednak trenerzy poznali się na ogromnym talencie Forsberga. Teraz piłkarz jest gwiazdorem szwedzkiej reprezentacji i bundesligi. Jego skuteczność w polu karnym i precyzyjne podania sprawiły, że Forsberg zyskał przydomek "króla asyst". To właśnie on w meczu ze Słowacją strzelił z rzutu karnego bramkę, która przyniosła Szwecji zwycięstwo.

Kim jest żona Emila Forsberga? Będziecie zaskoczeni

Prywatnie Emil Forsberg związany jest z Shangą Hussain. Para jest nierozłączna od 2004 roku. Emil i Shanga poznali się, kiedy chłopak miał 13 lat, a jego wybranka 12! Gratką dla fanów Forsberga jest fakt, że Shanga, którą piłkarz poślubił w 2016 roku, jest również piłkarką. Para gra w jednym klubie, RB Leipzig, Shanga w drużynie żeńskiej, zaś Emil w męskiej.

Shanga i Emil są ulubieńcami szwedzkich kibiców. Choć o przeszłości piłkarki nie wiadomo wiele, to teraz kobieta nadrabia medialne zaległości. Chętnie postuje w social mediach prywatne zdjęcia, do których pozuje ze swoją rodziną. Para wspólnie wychowuje dwuletnią córkę, Florence.

Trzeba przyznać, że Forsbegowie są nie tylko zdolną, ale również uroczą parą!