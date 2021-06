Marina początkowo szła w ślady Lewandowskich i razem z mężem trwała w decyzji, że nie będzie upubliczniać w sieci wizerunku synka. Z czasem stała się jednak bardziej otwarta na potrzeby internautów i zaczęła nagrywać coraz więcej materiałów z małym Liamem. Piosenkarka z okazji Dnia Ojca udostępniła wideo, na którym Wojciech Szczęsny bawi się z dzieckiem.

REKLAMA

Lewandowska wrzuciła zdjęcie córek z okazji Dnia Ojca. Laura szeroko się uśmiecha!

Marina Łuczenko pokazała twarz syna

Na nagraniu udostępnionym przez Marinę obserwujemy, jak Wojtek bawi się ze swoim synem. Widać, że Liam ma delikatne rysy twarzy i piękne oczy. Marina i Wojtek zadecydowali także, że nie będą chłopcu ścinać włosów, dzięki czemu możemy podziwiać na jego głowie piękne loczki. To zresztą nie pierwszy raz, kiedy wokalistka upubliczniła wizerunek dziecka. W ostatnim czasie uchwyciła moment, w którym Liam podbiegł do taty. Można było wówczas zauważyć sporą część twarzy chłopca.W kwietniu zaś Marina wrzuciła na Instagram filmik z psiakiem, który zamieszkał w ich domu. Przy okazji pokazała także twarz syna - dwulatek grał wtedy z tatą w piłkę.

Zobacz wideo Marina udostępnia nagranie, jak Szczęsny bawi się z Liamem

Marina została mamą w 30 czerwca 2018 roku. Liam przyszedł na świat w szpitalu im. Świętej Rodziny w Warszawie. Choć dopiero niedługo skończy trzy lata, to już przejawia poliglotyczne zdolności. Tata gwiazdy mówi do wnuka po rosyjsku, w domu ma okazję usłyszeć także angielski, a na spacerach włoski, ponieważ Szczęśni na co dzień mieszkają w Turynie.

Szczena z "Chłopaków do wzięcia" przeszedł ogromną metamorfozę. Ale mięśnie!

Jak myślicie, do kogo Liam jest podobny?

ZOBACZ TEŻ: Marina zablokowała komentarze po meczu ze Słowacją. Jak się zachowała po rozgrywce z Hiszpanią? "Ale broniłeś! Jak lew!"