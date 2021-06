"Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków". Rachel Zegler zostanie królewną. Podobna?

Dobra wiadomość dla wszystkich miłośników klasycznych animacji Disneya. Kultowa już "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków" doczeka się filmowej adaptacji. Choć znamy już kilka kinowych wariacji na temat Śnieżki, ta aktorska wersja ma być najbardziej zbliżona do oryginału. Również kostiumy będą nawiązywać do jednej z pierwszych produkcji Disneya. W tytułową rolę wcieli się Rachel Zegler.

"Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków". Rachel Zegler wcieli się w tytułową rolę

Jak podał portal Deadline, prace nad filmem mają ruszyć w 2022 roku. W drodze castingu na tytułową Śnieżkę wyłoniono Rachel Zegler. Młoda aktorka zagrała do tej pory w musicalu "West Side Story" Stevena Spielberga, który ma trafić do kin w grudniu tego roku. Doceniony został jej talent wokalny.

Niezwykłe zdolności wokalne Rachel to dopiero początek jej talentów. Jej siła, inteligencja i optymizm staną się integralną częścią tej produkcji i odkrywania na nowo radości w tej klasycznej bajce Disneya - powiedział reżyser dzieła Marc Webb w rozmowie z Deadline.

Reżyser i producent Marc Platt od kilku miesięcy szukali na castingach idealnej aktorki do roli Śnieżki.

Przesłuchania Rachel Zegler zrobiły wrażenie na wszystkich, ale ostatecznym czynnikiem był materiał z "West Side Story", który obejrzał szef studia Disneya. Ten dosłownie wgniótł go w fotel i przeforsował decyzję o jej wyborze - czytamy w Deadline.

Rachel Zegler ma dopiero 20 lat, a już może mówić o dużym sukcesie. Do "West Side Story" przeszła wieloetapowe castingi, w których pokonała 30 tysięcy kandydatek do roli Marii. I tym razem zaimponowała swoim talentem. Producenci "Królewny Śnieżki i siedmiu krasnoludków" twierdzą, że to właśnie muzyka i wokal będą najsilniejszym atutem adaptacji.

Sama aktorka pochwaliła się wygraną w castingu na Instagramie. Pokazała fragment scenografii oraz kostium Śnieżki. Jest łudząco podobny do sukni z animowanego oryginału. "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków", bazująca na "Baśniach braci Grimm" to najstarsza animacja Disneya, która powstała w 1937 roku, a wyemitowana została rok później. Jesteście ciekawi filmu?

Rachel Zegler wcieli się w rolę królewny Śnieżki w produkcji 'Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków' fot. instagram.com/rachelzegler