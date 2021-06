Anna Lewandowska regularnie i coraz śmielej publikuje zdjęcia córek - Klary i Laury. O ile do niedawna mogliśmy podziwiać jedynie plecy starszej pociechy Lewandowskich, o tyle teraz w mediach społecznościowych Anny i Roberta pojawia się coraz więcej zdjęć, na których zarówno Klara, jak i Laura są uwiecznione z profilu. Dzięki temu coraz więcej widać! Tak było i tym razem.

REKLAMA

Anna Lewandowska tłumaczy się z wywiadu. "Zostałam zaskoczona"

Zobacz wideo Klara ogląda Roberta Lewandowskiego w telewizji. Reakcja na tatę rozbrajająca, ale jeszcze lepsza gdy zobaczyła Wojciecha Szczęsnego

Przeczytaj także: Lewandowska dostała od męża uroczy prezent na rocznicę ślubu. Dzielące ich kilometry nie były przeszkodą. "Taka niespodzianka na koniec dnia"

Anna Lewandowska wrzuciła urocze zdjęcie córek z okazji Dnia Ojca

Z okazji Dnia Ojca trenerka opublikowała na InstaStories zdjęcie Laury i Klary, które zadedykowała Robertowi. Na fotografii widzimy, jak dziewczynki siedzą na trawie, są zwrócone do siebie twarzami i trzymają się za ręce. Wpatrują się w siebie, a na twarzy Laury pojawił się nawet szeroki uśmiech. Anna Lewandowska podpisała zdjęcie krótkim, ale wymownym podpisem.

Dla świata jesteś piłkarzem, dla nas jesteś światem. Kochamy cię tatusiu. Szczęśliwego Dnia Ojca - czytamy.

Mateusz Damięcki w wywiadzie otworzył się na temat życia prywatnego. Opowiedział o żonie

To, co zwraca również uwagę, to fryzury Laury i Klary. Obie dziewczynki mają lekko falowane włosy, choć młodsza córka Anny i Roberta ma oczywiście znacznie krótsze włosy. Obie są także ubrane w sukienki. Klara ma brązową, a Laura beżową z falbankami.

Laura Lewandowska, Klara Lewandowska Instagram/annalewandowskahpba

Ciekawe, czy za jakiś czas Robert i Anna zdecydują się w pełni pokazać twarze córek?

Przeczytaj także: Anna Lewandowska szczerze przyznaje: Dziś nie jest mój dzień. Trenerka pokazała, jak poradziła sobie z rozładowaniem emocji