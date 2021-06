Do tej pory Roksana Węgiel była wierna swojemu wizerunkowi. Od początku kariery nosi długie, brązowe włosy, które czasem jedynie upina w fantazyjne fryzury lub delikatnie faluje. Tym razem jednak zaszalała i zafundowała sobie pasemka. I to w nietypowym kolorze!

REKLAMA

Roxie Węgiel zaprezentowała swój nowy, bardziej dojrzały wizerunek

Zobacz wideo Roksana Węgiel pochwaliła się nową fryzurą

Przeczytaj także: "Dance Dance Dance". Znamy zwycięzców trzeciej edycji show. Rywalizacja była zacięta do ostatniej chwili

Roksana Węgiel zmieniła fryzurę

Roxie ma zaledwie 16 lat, ale zdążyła wyróżnić się w show-biznesie. Młoda artystka lubi zaszaleć ze stylizacjami i wiele razy była krytykowana, że ubiera się niestosownie do swojego wieku (Przeczytajcie więcej: Roksana Węgiel skrytykowana za zbyt odważną stylizację: Młoda, czy nie za duży ten dekolt?). Z fryzurami na razie nie szalała, ale najwyraźniej postanowiła to zmienić z okazji zbliżających się wakacji. Roksana Węgiel wybrała się do fryzjerki i postawiła na... różowe pasemka!

Proszę bardzo, oto nasze spontaniczne decyzje. Zobaczcie, różowe włosy. Czemu nie? - powiedziała na krótkim nagraniu z wizyty w salonie fryzjerskim.

Córka Reese Witherspoon pozuje z chłopakiem. Fani: Klon własnej matki i jej byłego męża

Polecamy również: "Dance Dance Dance". Egurrola dał "dychę", ale później krytykował. Jędrzejczyk się wkurzyła. Ida przerywa: Co tu się dzieje?!

Wrzuciła też krótki opis:

Na spontanie albo wcale. Kocham!

Różowe pasemka pojawiły się przy twarzy młodej wokalistki, reszta włosów została bez zmian. Na razie nie wiadomo, czy różowa farba jest trwała, czy może szybko zmyje się po kilku tygodniach. Z pewnością przekonamy się o tym już niedługo.

Roksana Węgiel instagram.com/roxie_wegiel

Roksana Węgiel instagram.com/roxie_wegiel



Przeczytaj także: Roksana Węgiel w nowej fryzurze na TikToku. Ufarbowała włosy, a efekt zaskoczył fanów. Ich zdania są podzielone